BARZIO – Il consiglio comunale di Barzio resta senza i consiglieri di minoranza che, nella seduta di ieri sera, si sono dimessi in segno di forte dissenso rispetto all’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Ferrari.

“Siamo davvero preoccupati per il destino di Barzio e, con un gesto estremo e molto sofferto intendiamo denunciare con forza una situazione di profonda crisi. Le politiche che l’attuale amministrazione sta attuando avremmo pesanti ripercussioni sul futuro di Barzio, il bilancio sarà sempre più in difficoltà. Le amministrazioni che verranno non potranno che ‘tirare a campare’ nel tentativo di far quadrare i conti. La nostra voce è rimasta troppo spesso confinata nell’aula consigliare mentre il paese sembra non capire a che punto siamo arrivati. Non ci stiamo più e, con il nostro gesto vogliamo denunciare la responsabilità politica di chi ci ha portato sull’orlo del baratro”.

Il gruppo Barzio per il Futuro, rappresentato dai consiglieri Paolo Bianchi, Giovanna Piloni e Barbara Locatelli, critica l’attuale amministrazione per aver disatteso totalmente quanto andava promettendo in campagna elettorale: “Ci avevano assicurato un costante controllo del bilancio comunale, promessa drasticamente disattesa: il risultato è stato un buco colossale. Forse lo capiremo bene tra pochi giorni quando ci verranno a togliere dal borsellino la prima rata dell’Imu. E non credete alla favola dell’allineamento alle tariffe applicata dagli altri comuni. E’ altro fumo negli occhi oltre che un intollerabile affronto all’intelligenza dei barziesi. In poche parole sono balle! Fosche nubi si addensano sulle nostre teste. Barzio si meritava di più e merita di meglio”.

LA DICHIARAZIONE DEL GRUPPO BARZIO PER IL FUTURO