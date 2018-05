BELLANO – Anche il Movimento Cinque Stelle ha espresso la sua preoccupazione per il trasferimento dell’automedica fino ad oggi assegnata a Bellano e che sarà destinata a Nuova Olonio.

“Questo – scrivono in una lettera – è un ulteriore passo che va in una direzione già chiaramente delineata anni fa e già osteggiata a tutti i livelli, la linea dell’accentramento dei servizi alla persona iniziata con la trasformazione dell’ospedale di Bellano in presidio di riabilitazione, operazione che ha creato non poche difficoltà alla gestione delle urgenze su tutto il territorio del lago e delle valli limitrofe, a suo tempo peggiorata dalla revisione dell’organizzazione delle ASST che ha visto la provincia di lecco accorpata a monza brianza invece di essere accorpata a strutture territoriali più simili a noi per caratteristiche morfologiche (Sondrio e Como)”.

Il gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle Alto Lago e Valli “non condivide questa decisione che secondo noi va nella direzione di una ulteriore perdita di incisività sul nostro territorio; riteniamo infatti che:

-un asset strategico come questo, non può prescindere da una posizione geografica centrale come quella del comune di Bellano, per erogare un servizio efficace e distribuito con capillarità su un territorio, le cui peculiarità non possono essere in alcun modo dimenticate nonostante una visione più razionalizzata e gestita a livello sovraterritoriale.

– la tempestività dell’intervento è ancora un obiettivo fondamentale per le equipe di lavoro di emergenza/urgenza: non si può prescindere quindi da posizioni privilegiate come quella, appunto, di Bellano

Aprire il dialogo con le associazioni territoriali per trovare soluzioni migliori per combinare le peculiarità del territorio con la migliore qualità possibile del servizio di emergenza urgenza sul nostro territorio porterebbe a più chiarezza e una condivisione di obiettivi, in attesa della risposta da chi di competenza: questo il nostro focus”.