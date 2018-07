LECCO – Nel 2015 aveva tentato di riprendersi la fascia tricolore, sfidando il primo cittadino uscente Virginio Brivio, ed oggi, tre anni dopo quella sconfitta, Lorenzo Bodega ha deciso di lasciare il ruolo di consigliere comunale.

Lunedì, le sue dimissioni sono arrivate via mail a Palazzo Bovara ma il consigliere dovrà presentarsi di persona in municipio per sottoscrivere il documento con firma autentica per validare l’atto. Con questo gesto, Bodega saluta la politica attiva nello stesso comune che ha governato per dieci anni, dal 1997, succedendo a Giuseppe Pogliani, fino al 2006, quando ne ha preso il testimone Antonella Faggi.

Lo stesso anno, l’ex sindaco era stato eletto alla Camera dei Deputati e tra il 2008 e il 2013 al Senato sempre sotto la bandiera della Lega Nord partito con il quale ha ‘divorziato’ nel 2012, opponendosi alla ‘cacciata’ di Rosy Mauri e confluendo nel gruppo misto.

Nel 2013 si era candidato per la Regione, appoggiando il progetto politico di Gabriele Albertini.