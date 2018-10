LECCO – Le voci di un “cambio radicale” erano nell’aria e lunedì, il tanto atteso rimpasto della giunta Brivio, è stato ufficializzato: fuori tre assessori, dentro altrettante new entry nella squadra di governo.

Lascia i banchi della giunta Ezio Venturini, titolare della delega all’Ambiente e ai Trasporti, che sarà sostituito da Alessio Dossi, ex presidente di Legambiente Lecco.

Saluta l’amministrazione comunale anche Anna Mazzoleni, assessore al Bilancio, subentra al suo posto l’imprenditore Lorenzo Goretti, già candidato alle scorse elezioni in città nella lista di Appello per Lecco, al quale sono affidate anche le deleghe all’Innovazione e Smart City, Ricerca Fondi e Sviluppo Partenariato Pubblico-Privato.

Non passa la ‘revisione’ di giunta neanche l’assessore all’Istruzione, Salvatore Rizzolino, entrerà al suo posto l’attuale consigliere comunale del PD, Clara Fusi.

Entra in giunta anche un giovanissimo, Roberto Nigriello, anche lui come Clara Fusi, già in consiglio comunale tra i banchi del PD, che prenderà l’eredità di Stefano Gheza, dimissionario lo scorso anno, all’assessorato allo Sport, la cui delega in questi mesi era tornata nelle mani del sindaco Brivio.

Al primo cittadino restano ora le deleghe a Programmazione e Controllo, Relazioni con altri Enti e Tavolo di Confronto Area Lecchese, Società Partecipate, Tavolo di Monitoraggio PGT ed anche la delega alle Risorse Umane, precedentemente affidate all’assessore Corrado Valsecchi.

“Esprimo un ringraziamento sincero agli assessori uscenti, per gli obiettivi raggiunti in maniera diversa sui rispettivi fronti – tiene a sottolineare il Sindaco – Ora servono tuttavia, così come accade nelle fasi finali di tutte le competizioni sportive, nuova forza e nuovo slancio, competenze nuove che provengano anche da ambiti differenti come quello dell’imprenditoria e dell’associazionismo, nonchè risorse interne al Consiglio comunale e una nuova distribuzione delle deleghe che consenta di lavorare in maniera ancor più efficace. Un buon lavoro a tutti i nuovi assessori”.