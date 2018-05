CALOLZIOCORTE – Confronto tra i quattro candidati alla poltrona di sindaco di Calolziocorte. Giovedì 31 maggio, ore 20.45, nella sala civica di via Galli, metteremo uno di fronte all’altro gli sfidanti alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

A moderare il confronto, organizzato da LeccoNotizie.com, la nostra giornalista Desiree Spreafico: otto domande per capire idee, programmi e progetti per il futuro di Calolziocorte.

A confronto (in rigoroso ordine alfabetico) Diego Colosimo – lista civica Cambia Calolzio, Marco Ghezzi – Ghezzi Sindaco Centrodestra Unito per Calolziocorte, Roberto Monteleone – lista civica Sentimento Civico e Cesare Valsecchi – lista civica Cittadini Uniti per Calolziocorte.