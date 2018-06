CALOLZIO – “Prima di ‘salire’ nel Palazzo volevamo essere qui, in piazza, in mezzo ai cittadini. Un dato delle ultime comunali che deve per forza farci riflettere è quello sull’affluenza, solo il 51% degli aventi diritto è andato a votare. Va ricostruito un rapporto con i cittadini, ora più che mai”.

Così ha esordito Marco Ghezzi, sindaco di Calolzio, lunedì sera in Piazza Vittorio Veneto durante l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La seduta è stata indetta in piazza, a due passi dal municipio: tanti i cittadini che hanno voluto essere presenti, occupando tutti i posti a sedere, tant’è che qualcuno è dovuto rimanere in piedi.

Neo sindaco, Giunta, maggioranza e minoranza hanno preso posto puntuali alle 20, su tavoli posizionati per l’occasione. Partecipato il momento del giuramento del sindaco.

Ghezzi ha giurato sulla Costituzione Italiano, ricevendo un lungo applauso da parte di tutto il Consiglio e della platea, in piedi per l’occasione.

Il sindaco ha poi presentato uno ad uno gli assessori della sua Giunta: si tratta di Aldo Valsecchi, vicesindaco e assessore all’Edilizia privata, Urbanistica, Territorio e Ambiente, Ecologia, Diritti Civili, Pari Opportunità e Partecipazione; Celestina Balossi assessore ai Servizi Sociali, Servizi Cimiteriali e Demografici; Luca Caremi assessore alla Polizia Locale, Sicurezza, Trasporti, Informatizzazione e Media; Dario Gandolfi assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio, Politica del lavoro, Manutenzione del Verde e Risorse umane, e infine Cristina Valsecchi a cui è stato destinato l’assessorato a Turismo e Tempo Libero, Grandi Eventi e Manifestazioni, Rapporti con Pro Loco e Associazioni, Protezione Civile.

Sulle scelte è intervenuto Diego Colosimo, capogruppo della lista di minoranza Cambia Calolzio: “Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei giorni scorsi, siamo perplessi sulla distribuzione delle deleghe, a cominciare dal fatto che due vertici della Giunta siano di Forza Italia. Così distribuite le deleghe sembrano essere state cucite su misura – ha commentato – e non capiamo come mai il sindaco abbia tenuto per sé quella all’Istruzione che a nostro parere avrebbe necessitato di una figura più preparata e tecnica, anche in vista della delicata riorganizzazione dei plessi scolastici. Riteniamo che la competenza sia stata sacrificata per non fare dei torti a nessuno”.

Colosimo ha poi proseguito: “In generale con queste premesse dobbiamo dire che i segnali non ci sembrano affatto positivi, ci aspettavamo più coraggio invece l’inizio di questa amministrazione è in retromarcia. Noi vogliamo un cambio di rotta, un nuovo modo di fare politica, vogliamo contenuti. Noi faremo opposizione critica – ha concluso – ma allo stesso tempo saremo costruttivi portando avanti le nostre proposte in materia di tutela dell’ambiente, scuola e partecipazione della cittadinanza. Auguriamo al nuovo sindaco un buon governo”.

Anche l‘ex sindaco Cesare Valsecchi, ha preso parola dai banchi della minoranza: “Sulle scelte della Giunta non abbiamo da ridire, il sindaco deve scegliere i suoi collaboratori. La nostra non sarà un’opposizione preconcetta, spingeremo affinché i temi da noi lasciati in sospeso vengano ripresi e portati avanti”.

Dal canto suo il sindaco Ghezzi ha replicato: “Colosimo si ricrederà, la squadra di persone che vedete qui è quella che avevamo in mente anche due settimane fa. Ci siamo presi del tempo e abbiamo scelto le persone giuste al posto giusto, ne sono convinto. Contiamo di essere sempre presenti sul territorio, questo non sarà l’ultimo consiglio comunale in piazza e spero vivamente di vedere spesso così tanti cittadini alle sedute”.

