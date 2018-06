CALOLZIOCORTE – Stravince il centrodestra, Marco Ghezzi è il nuovo sindaco di Calolziocorte.

Quando si è superata la metà delle sezioni scrutinate il Centrodestra a trazione Lega si attesta attorno al 60%, al secondo posto il sindaco uscente Cesare Valsecchi (lista civica Cittadini Uniti per Calolziocorte) con circa il 24%, segue Diego Colosimo (lista civica Cambia Calolzio) intorno al 14% e chiude Roberto Monteleone (lista civica Sentimento Civico) intorno al 5%.

“Un risultato positivo – ha detto il nuovo sindaco di Calolzio – ci aspettavamo di vincere ma non con queste proporzioni. Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno votato e gli uomini e le donne della lista che hanno lavorato con impegno; ci siamo divertiti, è stata una esperienza positiva. Non pensiamo di avere rivincite nei confronti di chi ha governato fino adesso, ma cercheremo di collaborare con tutti, cercando la massima partecipazione all’interno e fuori dal consiglio comunale”.

“Possiamo definire il nostro un risultato positivo – ha detto Diego Colosimo (Cambia Calolzio) -. Abbiamo tenuto testa all’amministrazione uscente e questo è già un piccolo successo. Siamo alla nostra prima esperienza politica e possiamo ritenerci soddisfatti anche perché, se questi dati saranno confermati, avremo due consiglieri. Un punto di partenza di un percorso che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni. Faremo un’opposizione dura quando i provvedimenti non saranno nella linea degli interessi dei cittadini calolziesi, non faremo nessun tipo di sconto alla nuova maggioranza. Nell’opposizione, ovviamente, saranno due gruppi separati perché la nostra politica è diversa, e anche in campagna elettorale abbiamo fatto proposte molto diverse dall’ormai ex maggioranza”.

Soddisfatto anche il sindaco uscente Cesare Valsecchi (Cittadini Uniti per Calolziocorte): “Arrivando secondi abbiamo ottenuto un buon risultato. Con tutta probabilità saremo in consiglio in tre (oltre al sindaco sembra già sicuro l’ingresso di Sonia Mazzoleni, a cui si aggiungerà un terzo consigliere, ndr). Visto anche l’andamento a livello nazionale diciamo che ci aspettavamo un risultato di questo genere. Quello che dispiace maggiormente è vedere un’affluenza così bassa, in alcuni seggi non si è superato nemmeno il 50%”.

Resta fuori dal consiglio Roberto Monteleone (lista civica Sentimento Civico): “I risultati in parte erano scontati perché anche a livello nazionale la Lega viaggia ad altissimi livelli. In questi cinque anni, poi, ha fatto una opposizione di tutto rispetto perciò era prevedibile. Per quanto riguarda il resto la nostra lista paga il prezzo di essere arrivati all’ultimo momento anche se penso sia stato fatto un ottimo lavoro nel mettere insieme una squadra di persone valide in un solo mese”.

Dopo questi cinque anni dove la città è stata guidata dal Centrosinistra, la Lega, insieme a Forza Italia e Fratelli D’Italia, torna ad amministrare Calolziocorte.