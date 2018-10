LECCO – Ha suscitato una certa sorpresa, anche all’interno della stessa maggioranza, il rimpasto di giunta annunciato lunedì dal sindaco Virginio Brivio: un cambio decisamente determinato quello che il primo cittadino ha deciso per la sua squadra di governo, con tre assessori ‘bocciati’ e che hanno dovuto lasciare spazio ad altrettanti loro sostituti tra i banchi dell’amministrazione comunale.

Escono Ezio Venturini (Trasporti e Ambiente), Anna Mazzoleni (Bilancio) e Salvatore Rizzolino (Istruzione), rimpiazzati con analoghe deleghe rispettivamente dall’ex Legambiente Alessio Dossi, dall’imprenditore Lorenzo Goretti e dalla consigliera comunale Clara Fusi. Allo Sport nominato

assessore il consigliere Roberto Nigriello.

“Il commento è semplice – spiega dal PD, Vittorio Gattari, capogruppo democratico – il rimpasto è una prerogativa del Sindaco, una cosa di cui si parlava da tempo. Se il sindaco ha presto questa decisione lo ha fatto per il bene della città e noi appoggiamo la sua scelta. Sono particolarmente contento che due consiglieri del nostro gruppo sono entrati in Giunta, auguro a loro un buon lavoro e ringrazio chi c’è stato finora che non deve vivere questo cambio come una bocciatura ma come una sostituzione di giocatori di una stessa squadra”.

Per la minoranza, però,la decisione del sindaco arriva con un “l’ennesimo tempismo imperfetto – dice Filippo Boscagli di Noi con l’Italia – Questo rimpasto andava fatto almeno due anni fa, quando c’era il problema scuole, e quando c’era il problema immondizia, per dirne due. Ora, a un anno e mezzo dalla fine del mandato, ci sarà giusto il tempo di conoscere la macchina amministrativa, ma non di certo di invertire la rotta. Francamente sono rimasto stupido dalla decisione di fare uscire Rizzolino, ad oggi questa scelta non è a mio parere giustificata”.

“E’ il tempismo di quelli che salgono sul Titanic poco prima che affondi. Faccio a loro i complimenti per il coraggio che hanno dimostrato – commenta con un pizzico di evidente ironia il consigliere dei Cinque Stelle, Massimo Riva – Per il nuovo assessore all’ambiente, il banco di prova con noi sarà il Teleriscaldamento. Non conosco personalmente Alessio Dossi e Legambiente rispetto al progetto non si è mai espressa in modo netto. Vedremo, anche se posso immaginare che, se il nuovo assessore fosse stato contrario, Brivio lo avrebbe tenuto fuori dalla giunta. Goretti è un professionista stimato ma non credo abbia grandi possibilità di incidere in questa parte finale di mandato”.

Per Riva è parsa “tardiva la bocciatura di Rizzolino, poteva avere un senso quando si era inasprito il confronto sul riordino del sistema scolastico e sulla paventata chiusura di alcune scuola. La quadra era stata poi trovata grazie all’ascolto dei comitati di genitori. La delega allo Sport, scorporata dalla questione del nuovo centro sportivo del Bione che ricadrà nell’ambito dei lavori pubblici, somiglia più ad una nomina onoraria, un assessorato con ben poche risorse”.

Anche dai banchi della maggioranza ha sorpreso la scure caduta su Rizzolino, Gianluca Cine Corti dice: “Rispetto al rimpasto posso dire che non mi aspettavo la sostituzione dell’assessore all’istruzione. Dispiace questa scelta soprattutto dopo l’assessore che ha affrontato questione spinose come quella della scuola di Chiuso”.

Per la sinistra “l’operazione è politica ed evidentemente il PD non ne esce bene – ci dice Alberto Anghileri di Cambia Lecco – oggi due assessori con deleghe importanti – Corrado Valsecchi e il neo assessore Goretti, ex candidato nella lista civica alle scorse elezioni – ed anche il presidente del consiglio – Giorgio Gualzetti – fanno capo ad Appello per Lecco. Il Partito Democratico perde la propria rappresentatività in giunta”.

“Non vorrei essere troppo maligno – prosegue Anghileri – ma se sommo questo rimpasto al candidato bipartisan per la presidenza della Provincia, mi appaiono come prove per un nuovo centrodestra, per una democrazia cristiana che torna a galleggiare”.

“C’eravamo quasi assuefatti che il continuo rinvio di questo rimpasto sarebbe stato sine die, oggi che si è concretizzato fa rumore. Quattro assessori che entrano, metà giunta che cambia e si tratta di assessorati di peso – sottolinea Cinzia Bettega della Lega Nord – Le scelte spettano al sindaco e me ne guardo da dare valutazioni personali, ma se a meno di due anni si è ritenuto di procedere ad un cambio radicale, vuol dire che qualcosa in giunta non funzionava. E’ la conferma di quanto dicevamo da tempo come Lega e delle spaccature interne al PD. Dubito che il cambio a fine corsa avrà qualche effetto. Gli uomini cambiano, i problemi restano”.