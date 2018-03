LECCO – Primo giorno di scuola anche per i nuovi parlamentari lecchesi. Oggi le due Assemblee sono state chiamate (alle 11 a Montecitorio e alle 10.30 a Palazzo Madama) al loro primo atto della legislatura: l’elezione dei successori di Laura Boldrini (presidente della Camera) e Pietro Grasso (presidente del Senato).

Oltre a Paolo Arrigoni (Lega – Senato) e Gian Mario Fragomeli (PD – Camera), riconfermati nelle elezioni del 4 marzo, tra quelli che hanno vissuto la loro prima giornata romana c’è il neo deputato Roberto Paolo Ferrari, sindaco di Oggiono, eletto tra le fila della Lega: “Non nascondo di aver vissuto questa giornata con una certa emozione anche se contenuta perché l’emozione più grande le ho provate durante l’elezione a sindaco di Oggiono – ha raccontato – Sono fiero di rappresentare il territorio e sedere sui banchi della camera. Come per tanti altri deputati è stato un po’ come il primo giorno di scuola: siamo un po’ spaesati a muoverci in questi ambianti un po’ ovattati, comunque siamo qui a fare il nostro dovere e quello per cui i cittadini ci hanno votato. Rispetto alle votazioni in corso? Ci affidiamo alle scelte del nostro segretario che ha dimostrato di avere a cuore le sorti del paese”.



Il sindaco di Oggiono ha raccontato le prime ore da Onorevole attraverso i social network: uno scatto davanti a Montecitorio e pausa pranzo alla buvette con tanto di fotografia allo scontrino e commento: “Fatto le registrazioni, ottenuto il tesserino per votare, un po’ frastornato, ho fatto una pausa prima della riunione del gruppo parlamentare. Alla buvette i prezzi non saranno quelli di Milano ma si paga il giusto. PS: la bibita è un bicchiere d’acqua!”

Primo giorno a Palazzo Madama anche per Antonella Faggi, ex sindaco di Lecco e Senatrice della Lega: “Un giorno molto emozionante – ha commentato – è stato molto bello l’incontro con gli altri Senatori. Di sicuro è un giorno da ricordare, vissuto in una cornice oltre che splendida per me molto inusuale: qui tutto è molto amplificato e diverso da come ero abituata. Ci vuole un po’ di tempo per capire come girano ingranaggi ma Salvini è stato molto bravo nell’organizzazione e abbiamo dei Senatori uscenti a cui possiamo fare riferimento. Insieme all’emozione c’è la consapevolezza di non voler perdere tempo. Siamo un gruppo moto affiatato, l’inizio è stato molto bello, spero di imparare velocemente ed essere all’altezza del territorio che mi ha votato”.