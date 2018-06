LECCO – Sicuramente una bella idea e che sia dei Cinque Stelle non c’è dubbio, dal movimento ci contatta però Maurizio Scola, attivista dichiarato dei ‘pentastellati’, per rivendicare la paternità del progetto di Car Sharing avanzata al Comune di Mandello.

Era stato il Meetup del M5S di Mandello, nei giorni scorsi, a rendere nota la proposta (leggi qui).

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile redazione Lecco Notizie,

in merito all’articolo sul “Car Sharing” a Mandello, pubblicato dalla vostra testata nella giornata di martedì 26 Febbraio, devo necessariamente inoltrarvi la presente per riportare le seguenti precisazioni:

In data 26 febbraio vengo informato dalla vostra testata che il “gruppo” 5 stelle di Mandello avrebbe presentato il progetto “Car Sharing” all’amministrazione e sarebbe stato ricevuto dalla stessa.

Ebbene preciso che il progetto “Car Sharing” non appartiene a tale “gruppo” ma al sottoscritto che dopo un anno (circa), di test sull’affidabilità del sito / applicazione, analisi dei flussi, studio dell’offerta commerciale proposta, contatti con l’azienda erogante il servizio e con i loro responsabili, ha deciso in totale autonomia di presentarlo all’amministrazione.

In prima istanza è stata coinvolta l’assessore Dott.ssa Silvia Benzoni mediante un breve incontro informale, e tramite la Dott.ssa Benzoni sono stati trasmessi i documenti al sindaco di Mandello del Lario Dott. Riccardo Fasoli.

Nella mattinata di venerdì 22 Giugno ho avuto l’incontro con il sindaco al quale ho illustrato il servizio sottolineando i vantaggi che potrebbero esserci qualora l’amministrazione decidesse di sposare tale servizio.

Durante l’incontro ho trasmesso tutti i contatti commerciali a mia disposizione per poter permettere alla nostra amministrazione uno studio più approfondito dal punto di vista finanziario del progetto in essere. Preciso che l’articolo precedente è carente di fonti intellettuali, dove invece sarebbero previste qualora si disquisisca di un argomento non proprio.

Dichiaro inoltre che l’articolo precedente non è mai stato da me autorizzato e diffido chi l’ha scritto (l’articolo precedente non era firmato), dal non avventurarsi nuovamente in tali acrobazie letterali poiché non è “farina del suo sacco”!

Un ringraziamento doveroso va al Dott. Dario Cazzaniga per la fattiva collaborazione e naturalmente all’amministrazione comunale per avermi dato la possibilità di esporlo alla loro attenzione. Grazie, Distinti saluti”.

Maurizio Scola Attivista M5S Mandello del Lario