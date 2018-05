OGGIONO – Un’altra buona notizia sembra profilarsi all’orizzonte per la nota vicenda dell’incompiuta Caserma dei Carabinieri di Oggiono.

Dopo la consegna del cantiere per l’edificio della caserma avvenuta lunedì 14 maggio u.s. di cui era stato dato annuncio dal sindaco di Oggiono, il neoeletto deputato Roberto Paolo Ferrari, in conseguenza dell’incontro avuto a Roma lo scorso 9 maggio col dirigente del Ministero delle Infrastrutture ing. Pellegrino, proprio grazie a quell’incontro in cui il sindaco aveva strappato l’impegno al reperimento delle risorse per far partire anche il cantiere di completamento della palazzina alloggi, è pervenuta in Comune una nuova missiva del Provveditorato alle Opere Pubbliche della Lombardia.

Nella comunicazione si dice che il Provveditorato “ha in programma il completamento della Stazione dei Carabinieri in oggetto” e che “è in corso di perfezionamento l’assegnazione di ulteriori fondi, rispetto a quanto già disponibile, per la completa copertura finanziaria” e chiede l’aggiornamento in tempi brevissimi del progetto definitivo/esecutivo di detto immobile, quest’onere a carico del Comune” che ha già risposto manifestando la propria disponibilità. I tempi stretti sono motivati, si legge ancora, “per ragioni legate alla programmazione della spesa entro il corrente anno”.

“Non posso nascondere – dichiara il sindaco Ferrari – la piena soddisfazione per questo ulteriore passo nella giusta direzione per la conclusione positiva di una vicenda che ha danneggiato i cittadini di Oggiono e del suo circondario. Ha poi pesantemente gravato sui militari dell’Arma, ottimamente guidati dal luogotenente Ombrosi, comandante della Stazione, che avrebbero già da tempo dovuto godere di un ambiente di lavoro e di vita conforme alla professionalità che hanno comunque sempre dimostrato nella gestione della sicurezza delle popolazioni loro affidate”.

“La mia Amministrazione comunale” prosegue Ferrari, “grazie anche al tempo dedicatovi dal consigliere Villa, non ha mai distolto lo sguardo da questo obiettivo e, nonostante lo sconforto a volte generato dalla più cieca burocrazia, non ha desistito dal raggiungerlo. Ora è davvero a portata di mano e come il corridore in vista del traguardo, metteremo le energie tenute da parte, per conseguire il risultato. Da parte mia, come già dimostrato, l’impegno invece raddoppia.”