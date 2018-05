LECCO – “In questi mesi ho apprezzato la serietà e l’ impegno di Mauro Galbusera nel ricoprire una delega difficile come la viabilità ed i lavori pubblici senza le adeguate risorse necessarie. Non si è mai sottratto al confronto con i Sindaci cercando di trovare soluzioni per i tanti problemi della rete viabilistica della provincia .Ha sopportato il mio pressing, ai limiti dello stalking , per cercare di risolvere le forti criticità presenti sulle strade in particolare modo in Valsassina e Valvarrone”.

E’ il commento di Antonio Pasquini, consigliere provinciale di Libertà e Autonomia, a seguito delle dimissioni del consigliere di maggioranza.

“Ma forse più che dimettersi – prosegue Pasquini – avrebbe dovuto chiedere al suo partito, a suo tempo ma anche dopo l’esito del referendum costituzionale e le elezioni del 4 marzo, le dimissioni dei responsabili del disastro annunciato delle province ; ai responsabili della continua rapina che il governo centrale in questi anni ha perpetrato a danno degli enti locali”.

