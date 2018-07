COLICO – “La nostra Amministrazione sta incaricando un legale competente perché segua con attenzione la questione e indichi quale sia la scelta migliore da assumere nell’interesse dei cittadini, dell’amministrazione e dei tecnici che necessitano di riferimenti normativi chiari”.

E’ una grana decisamente complicata quella caduta sulla testa del sindaco Monica Gilardi e dell’amministrazione comunale di Colico che, lo scorso 29 giugno si è vista annullare dal Tribunale Amministrativo il PGT che era stato approvato nel 2014 dalla passata giunta guidata a suo tempo dall’ex primo cittadino Raffaele Grega, lo stesso che, oggi consigliere di opposizione, ha deciso di presentare un’interrogazione per chiedere al suo successore di riferire in Consiglio Comunale cosa intenderà fare per sbloccare la situazione.

“Ricordo a tutta la cittadinanza che il PGT annullato è il frutto dell’amministrazione a guida Grega, che ora, in minoranza, pretende da questa amministrazione soluzioni rapide e risposte ancora più celeri ad una situazione complessa che lui stesso ha creato” risponde in una nota Monica Gilardi.

“Ciò – prosegue – comporta un ulteriore esborso, non programmato, di denaro pubblico: ciò significa risolvere, per l’ennesima volta, un problema lasciatoci in eredità da chi ora si erge a paladino di trasparenza, verità e depositario unico di buone pratiche di governo. Dove era il Consigliere, ex sindaco, Grega? Dove erano i suoi consiglieri di maggioranza quando approvavano il PGT? Si assuma le proprie responsabilità e si presenti nelle sedi istituzionali deputate al confronto e alla discussione”.