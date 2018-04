Entusiasta per il risultato il Consigliere Regionale Flavio Nogara (Lega Nord): “Insieme all’assessorato guidato da Massimo Sertori, auspichiamo possa fornire risposte adeguate alle esigenze di chi lavora e vive a certe altitudini. Il 42 per cento del territorio lombardo è montano e, così come annunciato in campagna elettorale, tra le nostre priorità vi è il rilancio e la valorizzazione delle nostre cime”.

Commissione alla quale Nogara ha chiesto di fare parte: “Sono certo che ne trarrà un grande beneficio anche il nostro territorio lecchese. Non appena tutte le commissioni verranno formate, e tra non molto diventeranno pienamente operative, inizierò un intenso confronto con il territorio per portare in Regione le nostre richieste che sono certo verranno sostenute da tutti i consiglieri regionali lecchesi, perché al Pirellone è necessario fare squadra per il bene del nostro territorio e dei lecchesi che ci hanno scelti, affidandoci l’importante compito di rappresentarli in consiglio regionale”.