LECCO – “Per riaffermare il nostro totale dissenso da questa manovra finanziaria e quindi la nostra ferma opposizione a questo Governo, sabato 1 e domenica 2 dicembre, Forza Italia Lecco scende in piazza tra la gente, con diversi gazebo in tutto il territorio Provinciale” dichiara Beppe Mambretti, Responsabile organizzativo provinciale di Forza Italia.

“Gli indirizzi di politica economica di questo governo sono dettati dall’ideologia statalista e assistenziale dei grillini che rappresenta un grave pericolo per chi crea lavoro, per chi lavora per il risparmio di tutti gli italiani” spiega Mambretti .

“I gazebo di Forza Italia saranno a Lecco (in Via Cairoli angolo via Cavour), Merate (Piazza degli Eroi), Calolziocorte (Piazza Vittorio Veneto)e Casatenovo dalle 10 alle 13 di sabato 1, mentre a Bellano (sul Lungolago) verrà realizzato domenica 2 sempre dalle 10 alle 13” conclude il referente organizzativo provinciale di Forza Italia.