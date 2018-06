LECCO – E’ la “Città del Giuramento”, tradizione vuole che proprio a Pontida, nella sua abbazia e nel lontano 1167, venne sancita la nascita della Lega Lombarda, un’alleanza militare dei principali comuni contro Federico Barbarossa e il Sacro Romano Impero.

Dal 1990, la cittadina bergamasca è simbolo della Lega Nord che nel ‘sacro prato’, come lo definiscono i suoi militanti, ha organizzato il suo primo raduno per celebrare quel giuramento, oggi dai connotati di un moderno patto tra il movimento e i suoi sostenitori.

Una grande festa che si rinnova di anno in anno e che questa volta avrà un sapore tutto nuovo, con la Lega forte al Governo insieme ai Cinque Stelle, una Lega che è oggi il primo partito del centrodestra dopo una eclatante vittoria alle ultime elezioni, raccogliendo consensi ben oltre le sponde del Po.

“Dopo quasi trent’anni di Pontida, questa sarà la più particolare. E’ una Lega nazionale quella che si ritroverà domenica, la gente di tutte le regioni d’Italia è stata raggiunta dalla politica di Matteo Salvini. Le tematiche di Pontida sono oggi l’agenda politica dell’Europa. Un luogo storico del cuore è diventato luogo della realtà attuale”.

Le parole del coordinatore lecchese del Carroccio, Stefano Parolari, ci dicono quanto anche a Lecco sia atteso l’appuntamento del 1 luglio per militanti e sostenitori. Un fiume di persone è pronto a riversarsi sul ‘pratone’ , dalla Brianza al Lago si muoveranno tutte le sezioni, chi autonomamente coi propri mezzi e chi in treno dalle 9.13 o alle 10.13 dalla stazione di Lecco, con la comitiva organizzata dal partito.

Un appuntamento storico, come gli esordi. “Oggi come allora gli occhi del mondo ci guardano, ma se in passato era un’attenzione internazionale sulla novità, oggi lo è la realtà – spiega Giulio De Capitani, ex assessore regionale ed ex consigliere comunale della Lega – Siamo il primo partito, piaccia o non piaccia a chi rosica, e solo due anni fa era un risultato che nessuno forse immaginava”.

Non ci sono dubbi sul merito, “Salvini ha trasformato la Lega, che oggi ha dimensioni territoriali ma anche nazionali e che si batte per riformare l’Europa. Questa è oggi la vera partita” ha sottolineato dal partito ex assessore provinciale e consigliere Stefano Simonetti.

Un leader “dalle grandi capacità comunicative – ha proseguito Cinzia Bettega, capogruppo del Carrocio in Consiglio Comunale a Lecco – ha saputo ascoltare la gente e rivolgersi ai diversi strati sociali”.

Un movimento “che ha saputo cambiare pelle, perché il Paese è cambiato – dice Emanuele Mauri, segretario cittadino – allo stesso tempo è rimasto fedele alle sue idee e valori, senza cambiare simbolo e nome. Nata come una novità, è oggi il partito più longevo in Parlamento”.

Ci saranno tutti gli esponenti lecchesi del Carroccio domenica a Pontida e con loro anche i neoeletti parlamentari: “Vivrò questa Pontida come sempre, da militante, fra la gente e con la gente – ha spiegato la senatrice Antonella Faggi – L’Italia grazie a questo Governo sta assumendo un peso diverso in Europa, non è un popolo che non vuole aiutare, lo farà ma con l’aiuto di tutti, un’Europa più equa” riferendosi alla vicenda migranti che nelle ultime settimane è stata già banco di prova per il nuovo esecutivo.

“Pontida è il luogo del cuore, ogni volta che c’è il bisogno di sancire un punto fermo nel percorso della Lega, ci si ritrova lì – ha ricordato l’onorevole Paolo Ferrari, sindaco di Oggiono – Torniamo in questa occasione dopo un periodo di vittorie elettorali assolutamente importanti che ci vedono al Governo del Paese e per la prima volta sembrerà strano partecipare come parlamentare. Pontida è anche questo, è un abbraccio collettivo tra militanti e rappresentanti del movimento nelle istituzioni”. Anche il senatore calolziese Paolo Arrigoni parteciperà e in questi giorni è impegnato nelle Marche per organizzare la trasferta.

“E’ un appuntamento fisso, credo non averne mancata nemmeno uno – commenta il consigliere regionale Antonello Formenti – questa volta non si parlerà del futuro della Lega, sono certo che Salvini farà un discorso di normalità, della concretezza di parole dette in questi anni e sarà un riscatto per quanti, anche nel momento di maggiore difficoltà del movimento, sapevano che la Lega era il posto giusto dove stare”.

Con Salvini, cosa resta dell’era Bossi? “Bossi è presidente della Lega, è stato il fondatore del movimento, se non si rispetta Bossi e la sua figura allora non si è capito che cos’è la Lega – risponde De Capitani – Bossi ha risvegliato una coscienza territoriale, prima collocata al Nord, con la voglia di autonomia, di sovranismo, ‘padroni a casa nostra’ come dicevamo e questo si sta espandendo. Il successo di Salvini è stato quello di riuscire a inculcare libertà e autonomia in uno spazio più ampio. Di Bossi rimasto lo spirito originario che è quello che ci ha permesso di essere qui oggi”.

Nel frattempo, dalla Brianza al Lago, i referenti delle circoscrizioni, Silvano Stefanoni e Alberto Spreafico, preparano il lavoro che dopo l’estate li attenderà in vista delle prossime elezioni amministrative che nel 2019 coinvolgeranno nel lecchese una sessantina di Comuni.