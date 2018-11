LECCO – Il voto definitivo di mercoledì sera alla Camera ha sancito l’approvazione del Decreto Sicurezza che ha stabilito nuove regole alla gestione dell’immigrazione e dell’accoglienza in Italia.

Il provvedimento cancella il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che aveva durata di due anni, introducendo altre tipologie di protezione con durata massima di un anno, revocabile in caso di condanna definitiva per reati di allarme sociale, aumenta (da 180 giorni a due anni) il tempo di permanenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza per consentirle l’identificazione e ridisegna il sistema Sprar, al quale potranno accedere solo i titolari di protezione internazionale e i minori non accompagnati.

Una legge fortemente voluta dalla Lega e sostenuta dalla destra, osteggiata invece da sinistra e centrosinistra.

LA SCELTA DI LECCO

Anche a Lecco il decreto legge ha acceso la discussione, l’altra sera in Consiglio Comunale, quando l’aula ha approvato la richiesta di sospendere il “decreto Salvini” presentata dal consigliere Alberto Anghileri. Una scelta simbolica già presa da altre città italiane governate dal centrosinistra.

“Si è ribadito che Lecco è una città solidale – ha commentato Anghileri – il Comune non potrà andare contro decreto del Governo, ma c’è un dato politico: la maggioranza ritiene il decreto sbagliato e non risolve nessun problema ma lo lascia agli enti locali. Secondo Anci, avremo 290 mila euro di costi in più che ricadranno sui servizi sociali del Comuni che dovranno farsi carico delle persone escluse dall’accoglienza ma, di fatto, che resteranno sul territorio”.

A chiedere la sospensione del decreto è anche il PD lecchese insieme ad Appello per Lecco e Vivere Lecco. Contrario, ovviamente, il Carroccio ma anche Forza Italia, mentre i consiglieri di Ncd si sono astenuti.

“Il decreto cambia tutto e in peggio – sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Mariani – fa a pezzi un lavoro di anni dei territori e che stava funzionando, senza sprechi e tutto rendicontato, riuscendo a garantire non solo l’accoglienza ma anche corsi d’italiano, formazione, volontariato e ingresso nella comunità. Una scelta sciagurata, che smantella un istituto come gli Sprar consegnando la gestione dell’immigrazione ai grandi centri che sono fonte di insicurezza, scaricando sui sindaci il peso dell’integrazione e le problematiche socio sanitarie. E’ una grande demagogia, gli effetti, nefasti, saranno invece concreti”.

LE CRITICHE DELLA LEGA

Un aspro dibattito ha animato l’aula di Palazzo Bovara, ma una replica è arrivata anche dal Senato.

“L’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Lecco dell’Ordine del Giorno presentato dal consigliere Anghileri contro il Decreto Sicurezza è forse il punto più basso che questa maggioranza ha toccato nei suoi 4 anni di mandato e manifesta un distacco impressionante dalla realtà e dai veri problemi dei cittadini lecchesi, che chiedono decoro, sicurezza e rispetto delle regole da parte di tutti – ha commentato il senatore lecchese Paolo Arrigoni -Ora finalmente gli Sprar gestiti dai comuni si occuperanno solamente di persone che hanno davvero bisogno, a cui è stata riconosciuta la protezione internazionale, e di minori non accompagnati”, conclude Arrigoni.

“Le ricadute? Quelle degli ultimi di gestione del fenomeno migratorio sono evidenti, nelle città piccole come Lecco si vedono poco, ma altre come Milano si vedono eccome – ha commentato dal Carroccio, il consigliere comunale e commissario provinciale Stefano Parolari – Abbiamo avuto anche a Lecco manifestazioni di un sistema che non ha funzionato, è il caso dello spaccio di droga in via Ferriera. Si continua a negare sulla sicurezza oppure si fa finta di non vedere. Il buonismo si è trasformato in ipocrisia quando l’Europa non ha saputo accogliere 120 persone – della nave Ciotti – senza lamentarsi. Parlano i numeri, poco più del 15% dei migranti che arrivano in Italia posso considerarsi profughi. La Protezione Umanitaria esisteva solo da noi, non esiste in nessun trattato internazionale”.

Dalla Camera, intanto, l’on. Paolo Ferrari plaude anche per due ordini del giorno da lui proposti per la valorizzazione delle Polizie Locali. “Il Governo ha infatti accolto l’invito all’estensione nel prossimo futuro dell’uso del teser e l’accesso alle banche dati delle forze dell’ordine anche agli agenti di polizia locale facenti parte dei comandi fino a 10mila abitanti. Un grande riconoscimento del ruolo che le Polizie Locali svolgono a tutela delle loro comunità. Sono strumenti che consentiranno loro di operare ancora meglio e, ai sindaci, di dare risposte sempre più concrete alle esigenze di sicurezza urbana dei cittadini”.

IL SISTEMA DEGLI SPRAR

Ce ne parla Filippo Galbiati, presidente dei sindaci del Distretto di Lecco, impegnato nella gestione dell’accoglienza insieme a Comunità Montana e Prefettura:

“Attualmente sono autorizzati 91 posti in tutta la provincia nei Comuni che avevano aderito. A giugno era stato chiesto al Ministero di incrementarli a 174 posti, si sarebbe trattato di una conversione dei posti CAS, – ovvero dei centri di accoglienza straordinaria – in SPRAR” l’accoglienza di secondo livello, con una rete diffusa sul territorio lecchese.

“La risposta del Ministero, arrivata ad agosto, è stata negativa. La preoccupazione in questo momento e che, in seguito ai decreto. nel lecchese nei prossimi mesi qualche decina di persone uscirà dal sistema di protezione, perché avranno concluso il loro percorso ma avranno ancora il diritto a rimanere in Italia, altri perché non avranno il riconoscimento e resteranno sul territorio se il sistema di rimpatri non sarà messo a punto. Si tratta di persone che ricadranno sui sistemi di assistenza dei Comuni. Tra loro ci sono anche persone vulnerabili, con patologie psichiatriche, oggi seguite dal Servizio Sanitario Nazionale e che andranno anch’essi in capo agli enti locali”.