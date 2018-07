LECCO – “Ringrazio per il lavoro che ha svolto, come Consigliere comunale, l’amico Lorenzo Bodega. È stato un vero onore aver fatto campagna elettorale per la sua candidatura a Sindaco nel 2015 ” dichiara il consigliere regionale Mauro Piazza commentando le dimissioni dell’ex sindaco di Lecco ed ex senatore Bodega alla carica di consigliere regionale.

“Bodega nei suoi precedenti mandati da primo cittadino – continua l’esponente forzista – ha dimostrato si saper dare una visione di prospettiva a Lecco, sapendo prendere decisioni che hanno inciso in maniera profonda nella città”.

“Nel 2015, insieme all’amico Daniele Nava, abbiamo fortemente sostenuto la candidatura di Lorenzo Bodega a Sindaco, con la consapevolezza che attraverso il suo stile di uomo vicino al popolo sarebbe stato la giusta guida per la nostra città. In qualità di Consigliere di opposizione, da esperto amministratore, l’amico Lorenzo in maniera sapiente, ha stimolato il confronto negli atti che il Consiglio comunale ha votato in questi ultimi anni“ conclude Piazza.