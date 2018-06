CALOLZIOCORTE – Anche Michela Vittoria Brambilla ha partecipato oggi pomeriggio all’incontro organizzato al Monastero del Lavello da Forza Italia per presentare i quattro candidati che fanno parte della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia che sostiene la lista Centrodestra Unito per Calolziocorte.

L’incontro ha visto la presenza del consigliere regionale Mauro Piazza, del coordinatore provinciale Davide Bergna e del candidato sindaco Marco Ghezzi (Lega). Tutti hanno sottolineato l’importanza del voto a Calolziocorte e della ritrovata unione del Centrodestra dopo la divisione che, cinque anni fa, portò alla vittoria del Centrosinistra.

“Oggi avremmo dovuto ospitare Adriano Galliani ma, purtroppo, gli impegni al Senato non gli hanno consentito di raggiungerci – ha detto Piazza -. La presenza di Forza Italia in questa coalizione è forte e convinta, ci auguriamo di poter tornare a governare all’interno della coalizione”.

“Queste elezioni sono un appuntamento importante per tutta la provincia – ha detto Bergna -. La ritrovata unione ha permesso di formare questo gruppo che ha lavorato molto bene in tutti questi mesi. Un grazie particolare ad Anna Scola che, nonostante non abbia voluto candidarsi, è sempre presente”.

Il candidato sindaco Marco Ghezzi ha sottolineato che questa è la giusta alleanza per il territorio: “Siamo partiti bene e abbiamo messo a punto un programma condiviso”.

Quindi si è passati alla presentazione dei quattro candidati: Aldo Valsecchi, Dario Gandolfi, Pamela Maggi e Roberto Gagliardi.

A sorpresa, di ritorno dagli impegni alla Camera, ha fatto il suo ingresso in sala l’Onorevole Michela Vittoria Brambilla. Anche lei ha sottolineato la ritrovata unione del Centrodestra: “Calolzio è una città importante e quella che si sta portando avanti è una bella battaglia. Una città così piccola può contare su due parlamentari: io e il Senatore Paolo Arrigoni (Lega) che siamo ben determinati a rappresentare gli interessi del territorio e questo sarà un ponte importante. Presentiamo quattro persone di valore e questo lavoro di team può produrre buoni frutti”.

Quindi ha speso una battuta sulla fiducia al Governo e sulla situazione nazionale: “Non si può pensare di valutare l’operato di un governo prima che si sia messo al lavoro. Spero che la Lega sappia tenere le briglie a un Movimento 5 Stelle molto preoccupante sotto tanti aspetti. Confidiamo nei nostri alleati e nelle loro capacità”.

In sala c’era anche il presidente di Acel Service Giovanni Priore che, incalzato, ha detto che a seguito dell’operazione di fusione che sta interessando Acel potrebbero arrivare a Calolzio almeno 2/3 milioni di euro, una bella somma in un periodo dove i bilanci comunali sono sempre più risicati.