OLIVETO LARIO – Con 373 voti, pari al 58,64%, il sindaco uscente di Oliveto Lario Bruno Polti (Oliveto Lario per tutti Bruno Polti Sindaco) si riconferma alla guida del paese. Una vittoria netta in tutte e tre le frazioni (Onno, Vassena e Limonta) contro i due sfidanti Fabio Sampietro (lista civica Oliveto nel Cuore 164 voti, 25,78%) e Pierfranco Negri (lista civica Insieme per Oliveto 99 voti, 15,56%).

In attesa di nominare la Giunta ecco la nuova composizione del Consiglio Comunale eletto (alle preferenze del candidato consigliere vanno aggiunti i voti del candidato sindaco vincente, in questo caso 373):

Sindaco: Bruno Polti (373)

Maggioranza:

Consigliere: Paolo Negri (79 preferenze)

Consigliere: Maria Clara Nunzio (45 preferenze)

Consigliere: Concetti Raso (23 preferenze)

Consigliere: Mattia Polti (22 preferenze)

Consigliere: Marco Cattaneo (15 preferenze)

Consigliere Marco Lodigiani (14 preferenze)

Consigliere: Andrea Maggioni (10 preferenze)

Minoranza:

Consigliere di diritto: Fabio Sampietro (Oliveto nel Cuore)

Consigliere di diritto: Pierfranco Negri (Insieme per Oliveto)

Consigliere: Luca Pini (Oliveto nel cuore, 10 preferenze)