CALOLZIOCORTE – “In merito all’appuntamento con le elezioni amministrative del 10 giugno prossimo a Calolziocorte, nonostante numerosi tentativi di riconciliazione, di appelli all’unità e di interventi del Segretario, prendiamo atto della decisione di correre per il governo del comune con due liste”.

Poche righe da parte della Federazione PD di Lecco per esprimere la propria posizione in merito alla spaccatura nel centrosinistra che ha portato alla formazione di due liste civiche: Cittadini Uniti per Calolziocorte a sostegno del sindaco uscente Cesare Valsecchi e Sentimento Civico a sostegno di Roberto Monteleone.

“Dispiace che non sia stata colta l’importanza fondamentale di una scelta univoca e di coesione sia politica che amministrativa, che un appuntamento come questo richiede, pertanto a fronte della presenza in ciascuna delle due liste di esponenti del PD, la dirigenza provinciale augura a entrambi i gruppi buon lavoro per la campagna elettorale che li aspetta”.

