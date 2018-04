CALOLZIOCORTE – “Il nostro gruppo civico non è merce di scambio e non vuole sottostare ai giochetti della politica, perciò abbiamo deciso di tirarci fuori e andare avanti con il nostro progetto originale”.

Diego Colosimo ha ufficializzato la candidatura della lista alle prossime elezioni del 10 giugno. “Ho fatto un passaggio per vedere se c’erano possibilità di apertura con Monteleone e con il gruppo del sindaco uscente Valsecchi. Ho constatato che non ci sono i presupposti per creare un gruppo civico più ampio perciò ci presentiamo da soli: Cambia Calolzio ha i numeri e i nomi per fare la sua lista”.

Negli ultimi due anni il gruppo si è impegnato con diverse proposte: “Salvaguardia dell’ambientale, dei diritti, della giustizia sociale, della partecipazione; contrasto alla cessione ai privati dei ‘beni comuni’, richieste e proposte aperte a tutto campo per valorizzare l’ingente patrimonio immobiliare del comune da anni inutilizzato, abbiamo cercato, senza pregiudizi, di coinvolgere i cittadini e segnalare proposte. Il nostro gruppo civico, libero e indipendente, aperto a tutti, ha deciso di mettersi in gioco con un gruppo di persone provenienti dal mondo civico, che credono nella democrazia partecipata e di base, lontano dalle segreterie di partito e soprattutto con tanta voglia di impegnarsi per la nostra città. Cambia Calolzio rappresenta l’unica vera alternativa in campo rispetto a chi ha governato per oltre vent’anni come gli ex-amministratori della Lega Nord, e rispetto all’attuale amministrazione che non è stata in grado di concretizzare gli aspetti centrali e più importanti del programma presentato a suo tempo ai cittadini”.

Cambia Calolzio promette una squadra giovane, con una età media di 40 anni, aperta al contributo di tutti, è già pronta a scendere in campo: “Ci presenteremo alla cittadinanza il prossimo 6 maggio. Sarà l’occasione per un confronto e per conoscere meglio i candidati”.

Diego Colosimo, 42 anni, architetto, responsabile tecnico di un ente locale è il candidato sindaco: “E’ ora di costruire l’alternativa, è l’ora di Cambia Calolzio”.

