CALOLZIOCORTE – Centrodestra unito, questo il quadro che si profila in vista delle elezioni comunali del prossimo 10 giugno. Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia correranno insieme: “Ci stiamo lavorando sopra da diversi mesi e siamo contenti di presentarci alle prossime amministrative uniti, tutti con lo stesso obiettivo” ha detto il segretario cittadino della Lega Luca Caremi.

Vicino alla coalizione anche Dario Gandolfi, candidato sindaco nella scorsa tornata con la lista civica Lavoro, Sviluppo e Libertà. Il tavolo delle trattative è ancora aperto ma l’alleanza dovrebbe essere vicina, si tratterebbe di discutere gli ultimi punti.

Caremi è comunque fiducioso: “Dalle elezioni del 4 marzo abbiamo ricevuto un segnale molto importante. La data del voto fissata al 10 giugno? Forse era meglio il 27 maggio, ma non è necessariamente vero che votare a giugno sia sinonimo di una minore partecipazione”.

Nel giro di pochi giorni la coalizione di Centrodestra dovrebbe rendere ufficiale il nome del candidato che dovrebbe essere Marco Ghezzi, già in corsa alle elezione del 2013 e attuale capogruppo della Lega in consiglio comunale.

Più complicata la situazione nel Centrosinistra, dove le diverse anime, a differenza di 5 anni fa, pare non abbiano ancora trovato un accordo. Tre gli attori in campo: il gruppo civico Cambia Calolzio che dovrebbe correre con un proprio candidato; il gruppo civico Cittadini Uniti per Calolzio che ha ufficializzato la propria candidatura rinnovando il sostegno al sindaco uscente Cesare Valsecchi e il Partito Democratico che non si è ancora schierato.