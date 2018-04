CALOLZIOCORTE – “Cittadini protagonisti vorrebbe partecipare a questo tornata elettorale con l’alleanza di cinque anni fa che, ovviamente, includeva anche il Partito Democratico. Un gruppo che si è rivelato vincente e secondo me può continuare ad esserlo anche in futuro, nonostante tutte le traversie che ci sono state”. L’assessore Paolo Cola sta lavorando alla formazione di un gruppo che possa sostenere il sindaco uscente Cesare Valsecchi.

Un segnale distensivo durante un momento che, a quanto pare, sembra abbastanza complicato, le varie anime stanno cercando di trovare la quadra per la definizione degli schemi dell’alleanza.

Il Partito Democratico sta vivendo una divisione tra Roberto Monteleone, ex capogruppo di maggioranza e segretario cittadino, e il sindaco uscente. Di fatto il partito non ha ancora preso una decisione sul da farsi dopo l’annuncio della ricandidatura della lista civica “Cittadini uniti per Calolzio” a sostegno del sindaco Cesare Valsecchi.

“Dobbiamo essere uniti e solidi se vogliamo sperare di contrastare il Centrodestra. Bisogna ricreare una alleanza che vorremmo fosse fondata su principi di inclusione e non di esclusione di singole persone: possono partecipare tutti, poi chi non si sente correttamente rappresentato dall’alleanza e dal programma concordato farà un passo indietro. Io stesso, da assessore, dico che ci vuole alternanza. E’ chiaro che prima bisogna vincere, ma nel caso non è scontato che l’assessore debba essere riconfermato, al contrario, deve essere scontata l’alternanza. Questo è il principio su cui, secondo noi, si deve fondare questa alleanza. Se diventa un gruppo esclusivo non si va da nessuna parte. Ritengo infine che l’unico diritto di veto sia nelle mani del Sindaco nella formazione finale della lista”.

Nonostante si stia lavorando a un progetto comune, la sensazione è che ci siano ancora troppi individualismi. Veti personali che, probabilmente, minano l’intero progetto. Il sostegno al sindaco Cesare Valsecchi da parte di Cittadini Protagonisti non sarebbe in discussione.

Il pallino, quindi, torna nelle mani del sindaco uscente che ha il compito di costruire una lista che, secondo Cittadini Protagonisti, non dovrebbe fare piazza pulita di tutto: “ma essere costruita su principi di alternanza, ricambio e rispetto dell’altro e, se uno non è d’accordo, dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro”.