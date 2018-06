LECCO – Domenica 10 giugno si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei sindaci e dei consiglio comunali in oltre 700 comuni italiani. Si vota dalle 7 alle 23. Gli eventuali ballottaggi (per i Comuni sopra i 15 mila abitanti) si svolgeranno il 24 giugno, sempre dalle 7 alle 23.

Nel lecchese sono quattro i comuni chiamati al voto domenica: Calolziocorte, Oliveto Lario, Valvarrone (nato il 1° gennaio 2018 dalla fusione dei Comuni di Introzzo, Tremenico e Vestreno) e Robbiate.

Ecco qualche indicazione per gli elettori.

QUANDO SI VOTA

Unico turno domenica 10 giugno. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.

COME SI VOTA

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento d’identità con foto, valido o anche scaduto purché consenta l’identificazione.

L’altro documento fondamentale è la tessera elettorale.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto, oppure in caso di completamento degli spazi sulla tessera, è possibile richiedere il duplicato presentandosi di persona all’Ufficio elettorale del proprio comune, che resterà aperto per tutta la giornata del voto.

COMUNI INFERIORI AI 15 MILA ABITANTI

Sulla scheda compare il nome del candidato sindaco con il simbolo della lista cui è associato. Si vota facendo un segno sul simbolo del candidato. Il voto al candidato sindaco si trasmette automaticamente alla lista collegata. Sotto al simbolo ci sono una o due righe bianche, per il voto di preferenza (non obbligatorio). Sulle righe bianche è possibile indicare uno dei nomi tra i candidati presenti nella lista collegata (“voto di preferenza”). In tutti i comuni sopra i cinquemila abitanti sarà possibile dare due preferenze, purché a candidati di genere diverso, mentre nei comuni inferiori a cinquemila abitanti si può esprimere una sola preferenza.