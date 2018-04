CALOLZIOCORTE – Si è tenuta ieri sera, lunedì 9 aprile, a Calolziocorte una partecipatissima assemblea degli iscritti al circolo del Partito Democratico, alla quale hanno partecipato anche Fausto Crimella segretario provinciale del PD e Sergio Pini presidente dell’assemblea.

A spiegare la situazione è una nota della segreteria provincia del PD: “Durante il confronto sono emerse all’unanimità richieste e richiami molto forti all’unità, in previsione della tornata elettorale di giugno che vedrà coinvolto il comune per il rinnovo degli organismi amministrativi”.

Era nota la spaccatura all’interno del partito tra la parte guidata dal segretario locale Roberto Monteleone e i fedelissimi di Cesare Valsecchi che hanno anticipato tutti annunciando qualche settimana fa una lista civica a sostegno del sindaco uscente. La divisione, evidente in consiglio comunale, negli ultimi giorni ha riacceso le polemiche, a tratti con toni anche molto duri, tanto che si era pensato a una frattura insanabile che avrebbe portato alla formazione di due liste.

Ieri sera, a quanto pare, si è riaperto il tavolo delle trattative grazie all’intervento della Federazione provinciale: “Il sindaco in carica Cesare Valsecchi e il Segretario del locale Circolo PD Roberto Monteleone – si legge nella nota – si sono impegnati a tenere, nei prossimi tre giorni, incontri serrati con l’obiettivo di individuare una via unitaria e condivisa, un richiamo all’unità del Partito e dunque alla presentazione di un’unica lista in corsa per la competizione, che la Federazione provinciale individua come l’unica soluzione possibile da sostenere”.

Staremo a vedere se questi tre giorni basteranno a ricomporre una frattura che si trascina da mesi. Una mission impossible, ma come si dice… mai dire mai!