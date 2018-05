CALOLZIOCORTE – Una presentazione della lista all’insegna dell’entusiasmo in casa centrodestra. I senatori Paolo Arrigoni e Antonella Faggi (Lega), assieme ai consiglieri regionali Paolo Roberto Ferrari e Flavio Nogara (Lega) e Mauro Piazza (Forza Italia), hanno tenuto a battesimo la squadra che sosterrà la candidatura di Marco Ghezzi a sindaco di Calolzio.

Al tavolo insieme al candidato sindaco, Luca Caremi, segretario cittadino della Lega; Giacomo Zamperini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Davide Bergna, coordinatore provinciale di Forza Italia e Stefano Parolari, commissario provinciale della Lega. Tra il pubblico anche Stefano Simonetti, capogruppo della Lega in consiglio provinciale e Antonio Pasquini, Movimento Nazionale per la Sovranità.

“Un passaggio elettorale importantissimo – ha detto Parolari – per noi rappresenta una ritrovata armonia e unione del centrodestra. Marco Ghezzi è un uomo di qualità indiscussa e credo amministrerà benissimo”.

“Abbiamo cominciato da subito a lavorare sul programma e non sulle posizioni da assumere in lista – ha detto Bergna – Ghezzi è una persona con la testa sulle spalle e ho gradito il suo modo di fare politica. Siamo convinti di vincere”. Sulla stessa lunghezza d’onda Zamperini: “Il comune di Calolziocorte può significare la svolta del fare. Mettiamo in pratica quanto fatto in cinque anni di opposizione, grazie ai consiglieri uscenti, basta chiacchiere e più politica del fare”.

La serata è cominciata con una standing ovation per l’ex amministratrice della Lega Emilia Hoffer, chiamata affettuosamente “zia”: “La zia Hoffer – ha detto Caremi – è l’esempio di come bisogna amministrare la cosa pubblica”. Accolta da un lungo applauso è stata omaggiata con un mazzo di fiori che lei ha dedicato a tutte le donne.

Sicurezza, viabilità e un rinnovato rapporto di fiducia con gli uffici comunali: “Questi i punti fondamentali del nostro programma, tutte cose che l’attuale amministrazione non è riuscita a fare – ha detto Ghezzi -. Tutto questo entusiasmo mi fa molto piacere, ma sono anche preoccupato perché conosco molto bene la situazione e i conti del comune che questa amministrazione ci lascia in eredità. Riuscire ad attuare il nostro programma dipenderà dalle risorse che dovremo andare a cercare anche a livello regionale e nazionale. Non facciamo promesse, ma l’obbiettivo è portare avanti un programma condiviso per sistemare quanto lasciato a metà dall’amministrazione attuale”.

“Pronti via e ci troveremo a dover sistemare i disastri degli ultimi cinque anni – ha aggiunto Dario Gandolfi – Abbiamo lavorato moltissimo sul programma, esattamente ciò che non ha fatto la precedente amministrazione che si è limitata a creare una coalizione guardando solamente ai numeri e perciò ha avuto vita breve. E’ stata la prima amministrazione che è riuscita a litigare con tutti, non c’è persona che non l’abbia bocciata”.

Marco Ghezzi, quindi, si è detto soddisfatto della sua squadra: “Voglio coinvolgere tutti, non voglio persone che vengono in consiglio solo per alzare la mano, sarebbe l’errore più grave”.

“Calolzio riparte. Sosteneteci per ripartire anche con progetti semplici” ha detto Aldo Valsecchi. La battuta finale a Caremi: “Andate dai vostri vicini di casa e ditegli che finalmente c’è un sindaco all’altezza della nostra città”.

I candidati della lista Marco Ghezzi sindaco – Centrodestra per Calolziocorte: Celestina Balossi detta “Tina” (ex commerciante); Daniele Barzaghi (bancario in pensione); Marco Domenico Bonaiti (imprenditore); Daniele Butti (tecnico comunale); Luca Caremi (tecnico commerciale); Giovanni Maurizio Fino (manager); Roberto Gagliardi (laureato in psicologia e operatore sociale); Dario Gandolfi (pensionato ex dirigente di azienda); Giovanna Levati (impiegata); Pamela Maggi (architetto); Fabio Pio Mastroberardino detto “Mastro” (architetto); Ebe Pedeferri (casalinga); Eleonora Rigamonti (studentessa); Aldo Valsecchi (ristoratore); Cristina Valsecchi detta “Cris” (imprenditrice).