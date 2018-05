OLIVETO LARIO – Tre candidati per una poltrona: a Oliveto Lario la sfida per eleggere il nuovo sindaco sarà tra il sindaco uscente Bruno Polti (Oliveto Lario per tutti. Bruno Polti sindaco), Fabio Sampietro, attuale consigliere di minoranza (Oliveto nel cuore) e Pierfranco Negri (Insieme per Oliveto).

Svelate quest’oggi le liste dei tra candidati: nella squadra di Polti (Oliveto Lario per tutti. Bruno Polti Sindaco) l’attuale assessore Paolo Negri, Maria Carla Muzio, Andrea Maggioni, Alfredo Molinari, Mattia Polti, Mara Paiarola, Francesco Meroni, Marco Lodigiani e Marco Cattaneo.

“Oliveto nel cuore” di Sampietro è composta da Gabriella Amedei, Giuseppe Crusco, Serena Gilardoni, Camilla Landi, Renato Giacomo Longoni, Amleto Luraghi, Luca Pini.

Infine la lista di Negri, “Insieme per Oliveto”, con Viviana Benassè, Erminio Bindi, Giovanni Cataluppi, Loretta Davanzo, Gabriele Dolcini, Andrea Gervasi, Claudio Molteni, Lara Rancati, Lorenzo Sposetti e Andrea Vigevano.