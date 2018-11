LECCO – “Ringrazio i Consiglieri comunali e i Sindaci di ogni schieramento politico, che nella giornata di ieri, mercoledì, recandosi a votare hanno eletto come nuovo Presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli un civico che crede nei valori del centrodestra” dichiara Davide Bergna, Coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Claudio, come Sindaco di Nibionno, ha dimostrato di essere un amministratore capace sono sicuro che anche come guida di Villa Locatelli saprà distinguersi per visione e capacità amministrativa, nonostante l‘ente provinciale oggi sia privo, di fatto, della propria autonomia finanziaria a causa della sciagurata legge Delrio” conclude il referente provinciale di Forza Italia.