CALOLZIOCORTE – A causa di motivi logistici l’incontro con Matteo Salvini, inizialmente programmato in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte, è stato spostato nel chiostro maggiore del Monastero del Lavello (in via Padri Serviti).

Non variano il giorno e l’orario che restano giovedì 31 maggio alle 18.30.

Il Segretario Federale della Lega arriverà in città per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Ghezzi. Saranno presenti il Commissario Provinciale Stefano Parolari, gli Onorevoli Roberto Ferrari e Luigi Centemero, i Senatori Antonella Faggi, Paolo Arrigoni, il Segretario della Circoscrizione di Merate Alberto Spreafico e della Circoscrizione di Lecco Silvano Stefanoni e il segretario cittadino Luca Caremi.

Saranno presenti anche tutti i candidati della lista Ghezzi Sindaco – Centrodestra per Calolziocorte.