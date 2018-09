ESINO – “Finalmente sono stati aggiudicati i lavori sulla sp 65. Non c’è di certo da gioire o rallegrarsi, non posso con frustrazione non sottolineare come sia difficile amministrare l’ente provincia senza risorse”.

A parlare è Antonio Pasquini, consigliere provinciale: “Non bastano dirigenti, funzionari, presidente sindaci e amministratori che remano nella stessa direzione, non basta avere un ente superiore come Regione Lombardia che non si tira mai indietro quando c’è da intervenire su questioni fondamentali come le frane. E’ necessario ridare le minime risorse necessarie alle province per intervenire con tempestività quando ci sono frane e smottamenti e servono i soldi per una programmazione puntuale e costante delle manutenzione” .

“Senza contare che le procedure a cui oggi è costretta soggiacere la PA non sono in linea con le necessità e la complessità della modernità”.