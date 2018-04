CALOLZIOCORTE – “Dieci giorni a inseguire l’ufficio tecnico senza riuscire a parlarci. Mi sento presa in giro“. La consigliera Cristina Valsecchi (Lega) è allibita.

Martedì 27 marzo aveva portato all’attenzione del consiglio comunale alcune segnalazioni legate al cantiere dell’ex albergo Italia. “Sono furiosa. Sono passati dieci giorni e non sono ancora riuscita a parlare con l’ufficio tecnico nonostante i tentativi quotidiani di mettermi in contatto con qualcuno. In consiglio comunale avevo ribadito la necessita, già formulata anche tramite una lettera scritta, di effettuare un sopralluogo in quel cantiere perché mi erano state segnalate alcune criticità, a distanza di dieci giorni il nulla assoluto. Non sono riuscita a parlare con nessuno e non sono stata nemmeno ricontattata. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona. Pare che il responsabile sia assente, ma non è possibile che se manca una persona si fermi tutto l’ufficio”.

La consigliera Valsecchi ha fatto presente la situazione anche all’assessore competente Paolo Cola: “L’ho chiamato per avere dei chiarimenti. Visto che in consiglio comunale aveva detto che la responsabilità era dell’ufficio di Polizia Locale, ho voluto puntualizzare che la competenza è dell’ufficio tecnico e gli ho chiesto come mai in dieci giorni non è stato fatto nulla. Non credo sia normale, è dieci giorni che sto letteralmente inseguendo un ufficio solamente per riuscire a dare delle risposte ai cittadini”.