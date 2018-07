LECCO – C’è anche un lecchese nel nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Spa: si tratta di Flavio Nogara, ex coordinatore provinciale della Lega Nord di Lecco e in passato un incarico analogo già esercitato in Ferrovie Nord.

Era stata proprio quella nomina nell’ente ferroviario, e le mancate dimissioni prima della sua candidatura al Pirellone, a far scattare l’ineleggibilità di Nogara che, qualche settimana dopo le elezioni, aveva dovuto lasciare il posto di consigliere regionale.

Lo scorso 25 luglio, era stato il neo ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, esponente dei Cinque Stelle, a firmare la decadenza dell’intero Cda delle Ferrovie dello Stato ed è di oggi, lunedì, l’annuncio dei nuovi incarichi.

Oltre a Nogara, entrano in consiglio di amministrazione anche Gianluigi Vittorio Castelli a cui è affidata la presidenza di FS, Gianfranco Battisti come amministratore delegato, Andrea Mentasti, Cristina Pronello, Francesca Moraci, Wanda Ternau.

Il Consiglio di Amministrazione avrà durata per il triennio 2018-2020.