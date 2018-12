LECCO – “Dalla forza del talento, il coraggio di cambiare. Ripartiamo dal territorio per costruire l’Italia e l’Europa di domani”. E’ il titolo dell’incontro pubblico di Forza Italia organizzato dall’eurodeputato Massimiliano Salini, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere regionale Mauro Piazza.

L’evento, aperto a tutti, è organizzato in collaborazione con il gruppo del Partito Popolare Europeo, e si terrà sabato 15 dicembre, alle 10, presso Lariofiere, in via Resegone, a Erba (Como).

“Parlare di talento in Lombardia tra i territori di Lecco, Como e Sondrio – sottolineano Salini, Fermi e Piazza- è un atto di coerenza con la nostra storia, che è quanto di più lontano si possa immaginare, da un lato, dall’assistenzialismo e dal reddito di cittadinanza di un governo sempre più a trazione grillina, distante dalle persone e delle imprese, e dall’altro dall’immobilismo del centrosinistra. Qui ci sono le terre più ricche di talento e innovative d’Italia, come dimostrano i primati nella ricerca, nell’industria, nell’artigianato, in un tessuto socio-economico votato all’eccellenza: tra le più avanzate e sviluppate d’Europa, con il suo tessuto imprenditoriale dinamico e innovativo, la capacità di creare lavoro, valore, prodotti e progetti di altissima qualità, è un esempio concreto da contrapporre alle politiche che vorrebbero screditare il merito”.

“L’incontro di sabato – proseguono gli esponenti azzurri – sarà dunque l’occasione per metterci in ascolto delle istanze di cittadini, società e categorie economiche per costruire il programma delle prossime elezioni amministrative, comunali ed europee. Un momento di lavoro nel segno della condivisione. Con un obiettivo: agire in fretta, perché il Paese rischia di incancrenirsi nell’immobilismo di una politica che non decide e di una prassi di governo gridata che illude ma non risolve i problemi reali delle persone”.

I protagonisti dell’incontro saranno rappresentanti del mondo del lavoro, dell’impresa, delle professioni, dell’università e della cultura.

Interverranno Massimiliano Salini eurodeputato e moderatore della mattinata, Alessandro Fermi Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Mauro Piazza, Consigliere regionale, Veronica Airoldi Sindaco di Erba, Manuela Grecchi prorettore del Polo di Lecco del Politecnico di Milano, Lorenzo Riva presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Giovanni Gianola direttore generale del Consorzio Premax, Fulvio Beretta presidente di CasAmica onlus, Angela Fortino presidente dell’associazione scuole dell’infanzia paritarie di Lecco, Massimo Moscatelli di Legno Arredo, Alessandro Mele direttore di Cometa, Andrea Taborelli imprenditore di Tessitura Taborelli e Marco Galimberti titolare della G.E.M.M Filati SRL.