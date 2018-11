GALBIATE – Giorgio Meregalli è stato eletto segretario del circolo PD di Galbiate. E’ il primo ruolo attivo che assume in politica, anche se ha condiviso da subito la visione di Walter Veltroni nel 2007, di un partito unitario che abbracciasse tutta l’area del centro sinistra italiano. E’ tesserato dal 2008.

Volontario organizzazione attività teatrali del teatro S. Giovanni Bosco di Sala al Barro è stato presidente della Pro Loco di Galbiate dal 1999 al 2004 e assessore alla Cultura-Istruzione-Sport dal 2004 al 2009 nella prima tornata amministrativa dell’ ex sindaco Livio Bonacina. Presidente dal 2012 del Distretto Culturale del Barro (associazione che comprende 8 Comuni che confinano col Monte Barro compreso Galbiate, l’Ente Parco Monte Barro, la Comunità Montana del Lario Orientale-Valle S.Martino e l’associazione Genti in Viaggio di cui è membro).

Meregalli ringrazia gli iscritti del circolo di Galbiate per la fiducia riposta nella sua persona: “Un ringraziamento particolare al segretario uscente Pierluigi Sacchi per l’egregio lavoro svolto in tutti questi anni. Fin d’ora garantisco il massimo impegno e con la collaborazione di tutti gli iscritti vorrei che il PD galbiatese assumesse un ruolo sempre più determinante nelle proposte strategiche che definiranno le politiche sociali, economiche e culturali del nostro territorio, in un’ottica di confronto costruttivo con l’Amministrazione Comunale”.

Lo affiancheranno all’interno del Coordinamento di Circolo i seguenti iscritti: Luca Benfante, Giuseppina Bosisio, Matteo Cesana, Giuseppina Cogliardi, Claudio Dossi, Patrizia Rusconi, Pierluigi Sacchi, Edoardo Valsecchi.