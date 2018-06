LECCO – In occasione del 5 giugno, Giornata mondiale dell’ambiente, gli attivisti lecchesi del Movimento 5 Stelle hanno raccolto l’invito del Gruppo Regionale rivolto a tutti i gruppi lombardi di recarsi in un luogo sensibile della propria città dove insistono particolari problematiche ambientali che preoccupano la vita quotidiana della cittadinanza, farcendo una fotografia da postare sui propri profili social (Facebook, Instagram o Twitter) con l’hashtag #AmbientiAmo.

“Un modo del tutto pacifico – sottolineano dal movimento – di mostrare alle istituzioni, ai comuni e a Regione Lombardia, che i cittadini hanno a cuore l’ambiente in cui vivono e la propria salute direttamente minacciata, sollecitando un pronto intervento”.

I luoghi prescelti sono la fabbrica ormai dismessa della ex Leuci, “interessata da tempo dal pericolo amianto – spiegano i Cinque Stelle – presente nei manufatti e sui tetti in abbondante quantità ed in evidente stato di degrado, la cui bonifica e messa in sicurezza, malgrado i ripetuti solleciti, non è nemmeno iniziata” e l’inceneritore di Valmadrera “di cui – concludono – auspichiamo la dismissione in tempi brevi”.