LECCO – E’ in corso l’Election Day del Partito Democratico: dalle 10 di domenica mattina si sono aperte le Primarie per la scelta dei nuovi vertici ‘dem’ regionali, provinciali e della città di Lecco.

Sono 29 i seggi in provincia di Lecco dove elettori e iscritti al partito possono esprimere la propria preferenza. Due i candidati per la segreteria regionale: Vinicio Peluffo, già assessore a Rho eletto per due volte alla Camera dei Deputati (nel 2008 e nel 2012) e tra i fondatori del PD, ed Eugenio Comincini, senatore ed ex sindaco di Cernusco sul Naviglio.

Due le donne in lizza per la segretaria provinciale a Lecco: Agnese Massaro, avvocato lecchese e consigliere comunale, sfida Marinella Maldini, di Casatenovo, in pensione dopo anni di lavoro nel mondo della scuola e consigliere provinciale con delega all’Istruzione. Una delle due prenderà il testimone dal segretario uscente, Fausto Crimella

Sarà invece sicuramente un uomo a guidare il PD cittadino, Alfredo Marelli, ex consigliere comunale e candidato unico per la successione a Giovanni Fornoni.

Per la Segreteria Regionale e l’Assemblea Regionale si vota con il metodo sperimentato delle Primarie Aperte e possono votare tutti gli elettori maggiorenni che si riconoscono nella proposta politica del PD registrandosi nell’apposito albo al momento del voto.

Per la Segreteria della Federazione Provinciale del PD possono votare tutti gli iscritti al Partito Democratico lecchese, così come per La Segreteria Cittadina tutti gli iscritti del PD Città di Lecco; ai seggi verrà chiesto il contributo di € 2,00 per le spese organizzative. Verranno eletti anche i nuovi componenti dell’Assemblea Provinciale e della Direzione Cittadina. Per il voto cittadino si potranno esprimere fino a 6 preferenze (3 uomini, 3 donne) per la lista generale, ed una preferenza per i responsabili territoriali.

Le votazioni si chiuderanno alle 18, poi inizierà lo spoglio presso la sede del PD provinciale, nel rione di Rancio.