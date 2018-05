LECCO – A due mesi di distanza dalle elezioni, ancora regna lo stallo nella politica italiana. Nelle prossime ore il presidente Mattarella, dopo il fallimento delle consultazioni, proverà a proporre un governo di ‘tregua’ o ‘neutrale’, come è stato definito dallo stesso capo del Quirinale, che difficilmente sembra possa ottenere la fiducia del Parlamento. Già si invocano nuove elezioni, in estate o subito dopo. Ma cosa ne pensano i politici lecchesi?

La Lega non ha smesso di sperare in una formazione di un governo che sia espressione del voto popolare:

“Confidiamo ancora nell’assunzione di responsabilità delle forze politiche, quelle con cui Salvini sta cercando da due mesi di trovare una quadra, Cinque Stelle e Forza Italia – spiega il senatore calolziese, Paolo Arrigoni – Gli italiani chiedono un governo, lo chiedono le forze politiche, ci sono tante cose da fare: dal controllo dell’immigrazione e degli sbarchi, alle clausole di salvaguardia da disinnescare, il tema del lavoro e delle pensioni. Ci siamo assunti questo ruolo di responsabilità e stiamo cercando di far ragionare i due principali interlocutori. Governi tecnici non ne vogliamo, quello di Monti ha fatto disastri, piuttosto si vada ad elezioni anticipate e daremo possibilità di scelta agli italiani”.

E’ ancora possibile un accordo con i Cinque Stelle? “Qualcuno deve rinunciare a qualcosa – prosegue – il veto dei Cinque Stelle su Berlusconi deve venire meno, Forza Italia gode di un consenso importante dagli italiani, ed anche Berlusconi deve accettare che, per fare il governo, è necessaria una sintesi, così come la Lega è stata disposta a rinunciare nella fase di nomina delle presidenze di Camera e Senato, con responsabilità e coerenza. Non abbandoneremo la coalizione di Centrodestra, così ci siamo presentati agli italiani e i nostri rappresentanti hanno i voti di tutta la coalizione”.

Ma per i Cinque Stelle la strada è già segnata: “ Elezioni subito – dice Massimo Riva, consigliere comunale di Lecco – i nostri gruppi locali sono pronti a sostenere la campagna elettorale già nel mese di luglio. Per senso di responsabilità aspetteremo la proposta del presidente della Repubblica, però ad oggi gli elementi sul tavolo sono quelli. Per noi Berlusconi e Forza Italia sono una questione pregiudiziale, la situazione è chiara e definita, ora sta alla Lega scegliere. Un governo tecnico non è auspicabile e deve comunque prendersi la fiducia in Parlamento”.

Se si votasse a luglio, come nelle ipotesi circolate, non rischieremmo il riproporsi dell’attuale situazione? “Il pericolo c’è – prosegue Riva – ma ruoli e posizioni sono chiare. Mi aspetto che, chi in precedenza ha votato in un certo modo, non faccia in futuro un voto ‘inutile’, ovvero che non voti ancora il PD. In questa fase di consultazioni ci siamo rivolti ai segretari di partito, ora ci rivolgiamo ai cittadini”.

Anche per Forza Italia l’unica possibilità sono le elezioni. “A livello nazionale il partito ha già detto che non ci sono margini per un governo del presidente e ha ribadito la coesione del centrodestra. A questo punto non ci sono soluzioni se non il voto – ha spiegato Mauro Piazza, consigliere regionale – I Cinque Stelle hanno espresso veti irricevibili su Forza Italia, non è immaginabile per noi un appoggio esterno ad un governo Lega-Cinque Stelle. Con i partner di coalizione condivideremo i prossimi passaggi”.

Ad auspicare in un governo neutrale è invece il PD. “I cosiddetti vincitori dovevano trovare un accordo ed hanno fallito, se questo Paese non avrà un governo con i pieni poteri rischia di saltare appuntamenti importanti anche in Europa – spiega l’on. Gian Mario Fragomeli – Non avremmo partecipato ad un governo politico, ma se occorrerà un governo del presidente di alto profilo, per fare la legge di bilancio e la legge elettorale, allora parteciperemo come sempre fatto. La campagna elettorale finisce con il giorno delle elezioni, poi bisogna pensare all’interesse del Paese. Invece pare che la campagna elettorale non sia ancora finita”.

Un governo ‘tecnico’, per il sindaco di Lecco Virginio Brivio, può essere composto da “politici, perché ci sono politici più neutrali di tanti tecnici e il Governo Monti ce lo ha insegnato. Ogni partito ha in seno dei esponenti più istituzionali di altri, che sono capaci di tenere insieme le cose anziché disfarle. L’appello è che un governo di tregua possa avere dentro queste figure con degli obiettivi condivisi da raggiungere”.

E se dovrà esserci un governo ‘neutrale’, dovrà essere ‘politico’ per Filippo Boscagli, consigliere comunale di Noi con L’Italia. “L’esperienza del precedente governo tecnico è stata pessima e auspico che non si arrivi a questa scelta che non credo nemmeno fattibile, difficilmente troverà appoggio in Parlamento. Dall’altra parte esiste un problema oggettivo nel trovare una quadra, siamo in una fase di empasse che non avevamo mai visto in Italia. Serve un passo avanti che nessuno dei protagonisti oggi vuole fare”.

E se la Lega punta ancora ad un intesa per un governo, nel centrodestra non tutti sono disposti ad un immediato ritorno al voto: “Le elezioni a luglio sarebbero una follia – dice l’on. Alessio Butti di Fratelli d’Italia – ci porterebbe ad un risultato fotocopia rispetto all’attuale se non si cambia la legge elettorale. Un’intesa? Può esserci attorno ad un premier che sia espressione del centrodestra e con la disponibilità dei Cinque Stelle per un governo di scopo”.