LECCO – Nuovo ingresso in Consiglio Comunale: lunedì sera, l’aula ha accolto Luigi Rosci, consigliere del Partito Democratico, subentrato a Roberto Nigriello dopo la nomina di quest’ultimo ad assessore allo Sport.

Il suo debutto era annunciato per la passata riunione in municipio, chiusa anzitempo per la presenza non sufficiente di consiglieri che non ha consentito di avere il numero legale e procedere con l’inizio dei lavori in aula.

Rosci, originario di Novara, oggi in pensione, è stato direttore della biblioteca comunale di Lecco per 30 anni, prima ancora è stato dirigente del Settore Cultura del Comune di Lecco.

“Per me è come tornare a casa – ha commentato Rosci al suo ingresso, sedendo accanto alla consigliera democratica Elisa Corti – quello alla direzione della biblioteca è stato lavoro impegnativo ma di grande soddisfazione. Mi auguro di trovare anche qui la stessa soddisfazione e di contribuire alla vostra soddisfazione”