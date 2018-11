LECCO – “Insieme al nuovo gruppo dirigente definiremo a breve il programma per le attività, dando continuità alle azioni positive già consolidate e programmandone altre in coerenza con l’obiettivo indicato nella denominazione della lista: ‘PD unito per la città’”.

Così Alfredo Marelli, neo segretario del circolo PD Città di Lecco interviene a due giorni della sua elezione avvenuta domenica in occasione delle Primarie.

I cinque Circoli storici presenti nei quartieri hanno deliberato di organizzarsi in un unico Circolo che comprende anche l’ex Circolo di Ballabio, decidendo l’elezione diretta del Segretario cittadino e del Direttivo composto da 18 dirigenti. La lista dei candidati proposta per il voto agli iscritti, oltre al candidato Segretario comprendeva 38 candidati, con parità di genere. Per il voto è stata prevista la possibilità di esprimere le preferenze: tre per le donne; tre per gli uomini; una per ciascuno dei territori degli ex Circoli.

Hanno votato 164 iscritti su 224. “Ringrazio il Segretario uscente Giovanni Fornoni per l’importante lavoro svolto in questi anni – ha commentato Marelli – Molto positiva è stata l’alta partecipazione al voto. Ringrazio anche i 38 iscritti che si sono candidati per guidare il PD in città”.

Il nuovo Direttivo cittadino del PD è così composto: