LECCO -“Si è appena conclusa la fase congressuale e devo affidare a queste righe la prima dichiarazione da Segretaria Provinciale del Partito Democratico. Il pensiero più alto lo rivolgo ai miei famigliari ai quali un’altra volta ho sottratto tempo per aver scelto di impegnarmi in questo progetto. Fare politica con il cuore vuol dire anche questo. Un ringraziamento affettuoso alle donne e agli uomini che hanno creduto fosse davvero possibile intraprendere la strada del cambiamento. Intendo includerli tutti in un unico grande abbraccio”.

Marinella Maldini interviene così all’indomani delle Primarie che le hanno consegnato la segreteria provinciale del Partito Democratico. Maldini ha ottenuto 403 voti pari al 51,93%, mentre la sfidante Agnese Massaro ha ottenuto 373 voti pari al 48,07%.

“Sono felice di aver conseguito questo importante risultato ma allo stesso tempo ringrazio Agnese Massaro per gli stimoli che ha saputo darmi. Sono certa che abbiamo davanti molto lavoro da fare insieme – ha proseguito il neo segretario – Ringrazio di cuore i volontari ed il personale del Partito: tutti si sono dedicati con genuina passione rendendosi protagonisti in questo momento di partecipazione e libera espressione delle idee. Adesso un giorno per riposare. Da domani mattina sarò pronta a vogare. Perchè si senta ancora forte il battito delle nostre terre. Guardando avanti insieme, ripartendo realmente dal principio di unità”.

La Federazione Provinciale ha reso disponibili i dati del voto nelle diverse zone della provincia. L’esito è la vittoria di Maldini su quasi tutto il territorio lecchese ad eccezione del lago e di Lecco città. QUI I DATI – RISULTATI CONGRESSO PROVINCIALE PER STAMPA

Nominati anche i membri dell’assemblea provinciale del partito. Seguono i nomi: