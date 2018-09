OGGIONO – “La sezione Lega Nord “Gianfranco Miglio” di Oggiono da alcuni mesi ha avviato un percorso di condivisione e dialogo col territorio, per poter giungere alla formazione di una lista per l’importante appuntamento elettorale del prossimo anno”.

Lo ha annunciato il Segretario della sezione oggionese del Carroccio Giovanni Pasquini.

“Partendo dall’esperienza positiva di collaborazione con le altre forze del centrodestra, che ha permesso al nostro paese di crescere superando difficoltà e tagli creati ad arte dallo stato centrale contro gli enti locali del Nord, con l’auspicio di una piena applicazione dell’Autonomia finanziaria lombarda prossima ventura, è nostra intenzione costruire una squadra all’insegna del rinnovamento, superando gli steccati ideologici” ha fatto sapere Pasquini.

“La lista in fase di composizione integrerà senz’altro rappresentanti delle associazioni e delle forze civiche di Oggiono, spina dorsale del nostro paese, ed esponenti della cosiddetta società civile, volgendo lo sguardo soprattutto alla competenza personale e alle esperienze professionali. Il cantiere oggionese si è aperto per confermare ancora una volta la Lega alla guida del Municipio”.

Non solo la destra si è mobilitata in vista delle elezioni amministrative del 2019. Anche il gruppo consigliare di centrosinistra, Insieme per Oggiono, si prepara alla campagna elettorale: il prossimo sabato, 15 settembre, presso Villa Sironi, il gruppo presenterà propria la candidata sindaca. L’appuntamento è alle ore 11.