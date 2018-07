ROMA – “Ringrazio la Lega e Matteo Salvini per questa nuova manifestazione di fiducia, che mi onora e mi assegna la grande responsabilità di tutelare insieme ai colleghi il rispetto delle leggi e la sicurezza di tutti i cittadini. Un compito che, come sempre, vivrò con impegno e dedizione”.

Così il senatore lecchese Paolo Arrigoni, già nominato questore a Palazzo Madama, commenta la sua designazione tra i dieci componenti del Copasir: il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, che esercita funzioni di vigilanza e controllo sui servizi segreti italiani.

“Oggi – informa il senatore Arrigoni – si è svolta la prima seduta del Comitato che ha eletto presidente, come prevede la Legge, un membro dell’opposizione: l’On. Lorenzo Guerini (PD); vice presidente Adolfo Urso (FdI) e segretario Federica Dieni (M5S). Insieme a me per la Lega l’On. Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera dei Deputati”.

Da Lecco, la Lega plaude alla nomina di Arrigoni. “Possiamo assicurare fin da adesso – dichiara il coordintore Silvano Valentini a nome del partito provinciale – che la fiducia in lui di Matteo Salvini è ben riposta, perché Arrigoni è un uomo, che da moltissimi anni è l’amico di tutti e da tutti desiderato e sicuramente con la sua sensibilità, intelligenza e serietà riuscirà a portare un contributo determinante all’interno di questa importantissima commissione”.