LECCO – “E’ stato anno strepitoso, nonostante dicano che sia spesso moderato, questa volta non esito a dirlo. Solo chi ha un pregiudizio, può minimizzare quanto è stato fatto”. Il sindaco Virginio Brivio festeggia il Natale con gli ultimi risultati ottenuti dalla sua amministrazione comunale.

Solo ieri, giovedì, è stato inaugurato il parcheggio del Broletto che da oltre un decennio attendeva la sua apertura e il giorno prima è arrivata la firma dell’accordo di programma con Regione Lombardia per finanziare con oltre 2,8 milioni di euro gli interventi alle parti esterne del Bione; un primo passo in vista di una riqualificazione auspicata da troppo tempo.

E’ ricordata dal sindaco anche la gara d’appalto bandita per far ripartire i lavori dell’Ostello della Gioventù, dopo il patto con Regione, Provincia e Aler, mentre a Villa Manzoni sono iniziati i lavori di ristrutturazione.

“Il cambio di passo c’è stato” prosegue il primo cittadino sottolineando i traguardi storici ottenuti in questi mesi, si può ritenere tale l’intesa chiusa ad ottobre con le Ferrovie per l’acquisizione da parte del Comune dell’area dell‘ex Piccola Velocità e ancora prima l’acquisizione dell’ex immobile del Politecnico, designato a diventare la nuova sede del Comune di Lecco per 5,7 milioni di euro. “Tra una settimana diventeremo ufficialmente proprietari dell’immobile” ha ricordato Brivio; il trasloco inizierà il prossimo anno.

Con il nuovo anno partiranno anche i lavori di messa in sicurezza della scuola di via Ghislanzoni, sede della Tommaso Grossi e del Liceo Manzoni e dovrebbe trovare posto nel 2019 anche l’assegnazione dei lavori per il sottopasso di Chiuso, per il quale sono state confermate risorse per un milione di euro.

Proprio venerdì mattina, ha annunciato Brivio, è stato firmato l’accordo di programma con Regione Lombardia per la riqualificazione del Convento di Pescarenico, il secondo lotto dei lavoro che vedrà l’impegno dell’ente regionale per 75 mila euro, di Fondazione Cariplo per 100 mila euro e il Comune di Lecco per 25 mila euro.

“Ci sono anche cose che non sono andate? Sicuramente – ammette Brivio – e riguardano quel patrimonio che in passato sarebbe stato meglio pensarci due volte prima di acquisire, penso allo spazio ex Oasa – ex palazzo del Broletto di corso Matteotti – o il teatro Liberty di via Caprera” entrambi rimasti in attesa del loro destino.