MILANO – Nella giornata di oggi, mercoledì, la Commissione speciale ‘Autonomia e riordino autonomie locali’ del Consiglio regionale lombardo ha eletto, a larga maggioranza e senza voti contrari, come Presidente il Consigliere regionale lecchese Mauro Piazza.

“La commissione Autonomia è stata istituita appositamente in questa XI legislatura per procedere all’approfondimento del percorso dell’intesa con il governo in attuazione dell’ art.116 della Costituzione. A seguito del Referendum consultivo dello scorso 22 ottobre, è stato siglato con lo stato centrale un accordo preliminare, che sarà la base di partenza per la realizzazione del processo di autonomia che vedrà come attore principale la commissione che ho l’onore di presiedere” così il neoeletto Presidente.