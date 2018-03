ROMA – Una nomina importante per Paolo Arrigoni: l’ex sindaco di Calolzio, riconfermato senatore nelle ultime elezioni è stato incaricato del ruolo di questore del Senato.

Con lui, sono stati eletti nel consiglio di rappresentanza di Palazzo Madama altri quattro esponenti della Lega Nord: la vicepresidenza è stata assegnata a Roberto Calderoli, Paolo Tosato e Tiziana Nisini alla Segreteria.

“E’ un incarico istituzionale di grande prestigio – ha commentato Arrigoni – avrò infatti l’onore di sovrintentendere ai compiti di polizia in aula ed al cerimoniale; ma soprattutto di predisporre il bilancio ed il conto consuntivo, oltre alla gestione dei fondi a disposizione del Senato. Ringrazio la Lega, Matteo Salvini e i colleghi senatori per avermi onorato di questo ruolo che, come sempre ho fatto, intendo svolgere a tutela delle istanze dei cittadini e, da oggi, a garanzia dell’efficienza del Parlamento”.