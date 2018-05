LECCO – “Bocciando Savona come Ministro dell’Economia proposto dal Presidente del Consiglio incaricato, la democrazia italiana è stata ferita a morte. Siamo profondamente preoccupati e indignati per una decisione di inaudita gravità. A questo punto chiederemo a tutti gli amministratori della Lega in Lombardia di rimuovere immediatamente dai loro uffici pubblici la foto di Mattarella, che non rappresenta più un garante imparziale dei cittadini”.

La dichiarazione dell’on. Paolo Grimoldi è più che uno sfogo, è la richiesta di un atto simbolico e altamente politico, qualcosa di inedito così come lo è la crisi istituzionale in atto e lo scontro diretto tra i partiti di maggioranza e il capo dello Stato.

Una richiesta forte, che farà sicuramente discutere, e un invito, rivolto ai primi cittadini del Carroccio, che ha già trovato il favore di alcuni amministratori lecchesi.

“Non c’è stato bisogno di dirlo, l’ho già fatto questa mattina pur non avendo ancora letto le dichiarazioni di Grimoldi – spiega il sindaco di Pescate, Dante De Capitani – Appena arrivato in ufficio, ho tolto la foto di Mattarella e l’ho sostituita con quella di Cossiga. Accanto c’è l’immagine di Papa Ratzinger, quella di Bergoglio l’avevo già rimossa per le sue posizioni troppo tolleranti rispetto all’immigrazione”.

Per De Capitani, quella di Mattarella è stata “una decisione clamorosa, era una situazione che si poteva evitare. Era pronto un governo d’azione che poteva operare il cambiamento. Cottarelli ora non avrà i numeri per governare”.

Un atto spontaneo anche per il sindaco di Oliveto, Bruno Polti, oggi sotto i colori del Partito Anti-Islamizzazione:

“L’ho già fatta togliere, mi sono recato a scuola e ho dato ordine di rimuovere la foto, Mattarella non rappresenta più gli italiani. Pur senza sapere di questo invito rivolto dall’on. Grimoldi, che ha sicuramente la mia stima, mi sono allineato questa scelta. Ciò che è stato orchestrato a Roma sono convinto provocherà lo sprofondamento definitivo della classe politica Italiana”.

Uno scontro istituzionale che cade a pochi giorni dalla Festa della Repubblica, del 2 Giugno, e Polti ha già fatto sapere che non parteciperà alle cerimonie.

“In quell’occasione dovremmo consegnare le costituzioni ai diciottenni e qualche dubbio viene pure a noi amministratori, nel vedere come questa carta fondamentale dello Stato venga bypassata – spiega da Lierna il sindaco Edoardo Zucchi – riguardo alla foto decideremo con il nostro gruppo, certo l’idea è condivisibile. Siamo delusi e amareggiati”.

Più cauto il sindaco di Oggiono, nonché onorevole, Roberto Paolo Ferrari:

“Faremo questa valutazione tra qualche giorno, se il Parlamento dovesse promuovere un’azione nei confronti del capo dello Stato, allora in via precauzionale è un’iniziativa da considerarsi, perché il presidente ha dimostrato una visione non imparziale, non da arbitro, quale dovrebbe essere il suo ruolo. Bisogna vedere fino a che punto Mattarella vorrà portare lo scontro istituzionale. Il presidente, come promulga le leggi del Parlamento, avrebbe dovuto firmare la nomina dei decreti per l’incarico dei ministri. Il rapporto fiduciario è tra il presidente del Consiglio e le Camere, non con il Quirinale. Abbiamo studiato tutti la Costituzione, eppure oggi c’è chi parla di prerogative che il presidente della Repubblica non ha. La democrazia è sotto attacco”.

A Ballabio, il sindaco Alessandra Consonni aderisce all’iniziativa: “L’amministrazione comunale ballabiese è civica, ma io e altri, alcuni assessori e consiglieri, siamo leghisti come tutti sanno: personalmente, quindi, accolgo l’invito, che rispecchia lo stato d’animo di molti cittadini, a togliere l’immagine di Mattarella dal mio ufficio in segno di protesta. Sulla mia pagina social ho pubblicato la foto di alcuni testi di diritto costituzionale dove si ribadisce che il presidente della Repubblica non ha la facoltà di bocciare un ministro scelto dal premier incaricato. A questo punto credo che non sarò presente alla festa della Repubblica, perchè questo 2 giugno la res publica dei cittadini non ha nulla da festeggiare”.