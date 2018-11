LECCO – Il caso Riace continua a far discutere anche Lecco: se nelle scorse settimane PD e Lega si erano scontrate dopo la dichiarata solidarietà dei democratici lecchesi al sindaco della cittadina calabrese, ora è Con La Sinistra Cambia Lecco a avanzare un invito in città per Mimmo Lucano.

“Questa sera in Consiglio Comunale chiederemo al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale di invitare in città il sindaco di Riace per un dibattito sulle questioni dell’accoglienza e dell’integrazione delle donne e degli uomini che fuggono dai loro Paesi a causa di guerre, persecuzioni, miseria e fame” fa sapere il consigliere Alberto Anghileri.

“Anche nel nostro territorio si sono realizzate esperienze interessanti, il variegato mondo del volontariato, alcune Amministrazioni Pubbliche, compresa la nostra, si sono mosse per accogliere e soprattutto realizzare le condizioni per affrontare con intelligenza e umanità il problema dell’immigrazione. Purtroppo le recenti scelte del Governo, in particolar modo l’eliminazione degli SPRAR vanno in direzione opposta, vanificando il lavoro e l’impegno che tante donne e uomini hanno profuso in questi anni – prosegue Anghilieri – L’esperienza realizzata a Riace, seppure in una situazione molto particolare è riuscita a tenere assieme immigrati provenienti da molti Paesi e il rientro dei locali costretti ad emigrare in cerca di lavoro”.

“Affrontare il problema dell’immigrazione uscendo dalla logica emergenziale è indispensabile per garantire a tutti i cittadini, donne e uomini, di qualsiasi colore o religione una convivenza civile – conclude Anghilieri rivolgendosi ai consiglieri – Il confronto tra esperienze diverse dovute alle diverse condizioni sociali ed economiche di partenza è fondamentale per individuare la strada migliore per provare a risolvere il problema dell’immigrazione. Chiediamo a tutti i gruppi Consiliari di sostenere questa nostra richiesta con la convinzione che la nostra città debba continuare nel suo impegno solidale e accogliente”.

Una prima critica già arrivata dalla destra del Movimento Nazionale che ha condannato l’iniziativa di Anghileri. “Il consigliere da quando siede a Palazzo Bovara volge solo lo sguardo verso il centro della città mentre volta le spalle alla situazione di degrado della stazione e allo spaccio nei pressi del Ferrohotel ed è rimasto silenzioso su diversi episodi accaduti in via Ferriera” scrive il movimento in un comunicato.

“Una sinistra come Anghileri (che ha un importante passato da sindacalista) in crisi di identità, incapace di parlare ai precari, agli operai, alle persone in difficoltà, ai commercianti strozzati dai giganti dell’e-commerce – proseguono – Che esempio darebbe il Sindaco di Brivio, presidente del’Anci Lombardia, ai 1516 Sindaci della regione accogliendo la proposta di Anghileri? Quale sarebbe il messaggio? Fate quello che volete, celebrate pure matrimoni finti, fregatevene del codice degli appalti, infischiatevene di tutto, l’immigrazione è il vero lascia passare per fare quello che si vuole? Il Sindaco di Riace chiarisca nelle sedi opportune il suo modo di amministrare e poi venga a parlare pure della ‘sua’ visione di immigrazione”.