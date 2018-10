LECCO – Comune e RFI hanno finalmente trovato l’accordo: l’area della Piccola torna in possesso di Palazzo Bovara mentre il Polo logistico del Bione passa alle Ferrovie.

“E’ giusto evidenziare che la Lega, guardando all’esclusivo interesse del territorio e dei lecchesi, nonostante il governo della città sia in mano alla sinistra, ha attivato il neo consigliere di Ferrovie dello Stato Flavio Nogara immediatamente dopo la sua nomina di questa e altre criticità lecchesi insolute da anni che coinvolgono RFI e altre società del gruppo” spiega il capogruppo della Lega Nord, Cinzia Bettega.

“Va ora riconosciuto che il suo ruolo si è rivelato determinante per facilitare la comunicazione tra FS e Comune e in qualche settimana da quando la Lega rappresentata da Stefano Parolari e da me é stata invitata ad un tavolo tecnico in Comune con Flavio Nogara, un problema irrisolto dal 1985 ha trovato finalmente un punto d’intesa fra le parti. Siamo certi – conclude Bettega – che dopo questo anche molti altri problemi lecchesi che coinvolgono il mondo FS troveranno una soluzione”.