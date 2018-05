LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la risposta di Isabella Lavelli alla lettera di Andrea Torri, dopo le sue dimissioni dal ruolo di segretaria provinciale di Sinistra Italiana.

“Condivido l’impietosa analisi dell’esperienza di Liberi e Uguali formulata da Andrea Torri. Si è trattato sicuramente di un’operazione verticistica senza una reale partecipazione democratica sui territori.

Del resto la lista dal momento della sua fondazione al giorno delle elezioni ha avuto poco tempo per affermarsi e costruire un percorso dal basso. Il punto però è un’altro e riguarda tutta la sinistra, Potere al Popolo compreso.

La domanda “quando ci siamo allontanati così tanto dalle persone?” vale per noi ma anche per voi. La sinistra tutta deve porsi un’interrogativo.

Vogliamo fare testimonianza o siamo interessati a misurarci con il governo della realtà?

C’è un problema di credibilità. Le persone semplicemente non pensano che noi possiamo essere in grado di produrre quel cambiamento che chiedono alla politica.

Inoltre in un passaggio della tua lettera parli di presenza ai banchetti in contrapposizione alle poltrone. E anche su questo con me sfondi una porta aperta dato che mi è sempre piaciuto fare campagna elettorale tra la gente e parlare con le persone. Oggi però non basta più. Occorre costruire dei progetti politici che siano in grado di essere capiti e ascoltati e abbiano come obiettivo chiaro quello di governare un cambiamento, nelle istituzioni e nella società.

Tu dici che non servono altri contenitori, io aggiungo che quelli che ci sono andrebbero azzerati. Quello che stiamo cercando di fare a livello locale è un percorso di riflessione ed elaborazione, a partire dalle esperienze amministrative locali e dai temi del territorio e mi piacerebbe che iniziative analoghe partissero anche in altre province, con tutti coloro che vogliono uscire dai confini dei loro steccati, rassicuranti ma ormai del tutto privi di sostanza”.

Isabella Lavelli

